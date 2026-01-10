سعر العملات العربية مساء اليوم السبت.. تعرف على قيمة الدينار الكويتي والريال السعودي

شهدت أسعار العملات العربية استقرارا أمام الجنيه في نهاية تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 10-1-2026 داخل السوق الرسمية وبدون أي تغيير

استقرار العملات

وفقاً لما اعلنه البنك المركزي المصري والذي كشف عن استمرار استقرار سعر الصرف العربي أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي منذ آخر تداولات شهدتها العملات العربية يوم الخميس الماضي.

إجازة البنوك

وتعطل العمل في البنوك المصرية منذ مساء الخميس الماضي وحتي مساء اليوم السبت بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.58 جنيه للشراء و 12.62 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 154.42 جنيه للشراء و 154.92 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 12.84 جنيه للشراء و 12.88 جنيه للبيع

الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 125.2 جنيه للشراء و 125.58 جنيه للبيع

الريال العماني

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 122.59 جنيه للشراء و 122.96 جنيه للبيع

الريال القطري

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 12.94 جنيه للشراء و 12.98 جنيه للبيع

الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 66.47 جنيه للشراء و 66.85 جنيه للبيع.