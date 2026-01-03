سعر العملات العربية مساء اليوم 3-1-2025.. الريال السعودي و الدينار الكويتي بكام؟

استمر ثبات سعر العملات العربية لليوم الثالث على التوالي في مواجهة الجنيه وذلك خلال منتصف تداولات اليوم السبت الموافق 3-1-2026.

سعر العملات العربية

وسجل سعر العملات العربية وفقا لتداولات سعر الصرف العربي المعلن من البنك المركزي المصري؛ ثباتا من دون أي تغيير يذكر.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.69 جنيه للشراء و 12.72 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 12.96 جنيه للشراء و 13 جنيه للبيع

الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 126.22 جنيه للشراء و 126.67 جنيه للبيع

الريال العماني

بلغل سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 123.6 جنيه للشراء و124.03 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 154.52 جنيه للشراء و 155.16 جنيه للبيع

الريال القطري

بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13 جنيه للشراء و 13.07 جنيه للبيع

الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 67.04 جنيه للشراء و 67.42 جنيه للبيع