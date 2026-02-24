ورق الدشت .. أرملة وائل الإبراشي تكشف عن عادة غريبة للراحل

كشفت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، تفاصيل عادة غريبة للراحل، حيث كان دائمًا يحمل ورقًا في يده. وقالت: «حقيقي وائل على طول كان في يده ورق، وكان معظم الوقت هذا الورق أبيض لا يوجد به شيء».

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن وائل كان دائمًا يسير بورق الصحيفة القديمة «الدشت»، وكان يرسل أحدًا لجلبه من صحيفة روزاليوسف.

وأشارت إلى أن وائل كان يحمل معه نوتة وقلمًا، ويسجل فيها كل شيء خاص به، مؤكدة أنه كان حريصًا على تدوين كل التفاصيل المهمة في حياته وعمله.