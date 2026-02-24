نزلت ثاني يوم الوفاة عملت إعلان .. أرملة الإبراشي تكشف حقيقة خلاف الميراث

أكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أن لديها طفلة واحدة هي جيلان الإبراشي، وأنه بعد رحيل زوجها حدثت بعض المشكلات بخصوص الميراث، لكنها لا تعلم السبب وراءها.

وأضافت أرملة الإعلامي الراحل خلال حوارها ببرنامج "لازم يتشاف" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن السبب في حدوث بعض المشكلات بخصوص الميراث هو قيام بعض الأشخاص "بتسخين الموقف"، وأن الأمر لم يكن يستدعي كل ما حدث.

ولفتت إلى أنها "نزلت ثاني يوم الوفاة لعمل إعلان الوراثة، بسبب قيام بعض الأشخاص بالحديث معي، وتردّد بعض الأشياء غير الصحيحة بخصوص الميراث".

وأشارت إلى أن هناك أشخاصًا هم من طلبوا منها النزول لعمل إعلان الوريثة، وأنه عندما توفي وائل، كانت جيلان في سن 14 عامًا، لكنه كان قد كتب لها جزءًا من أملاكه.

ولد وائل الإبراشي، في محافظة الدقهلية، وبدأ مسيرته المهنية كصحفي في صحيفة "روز اليوسف"، حيث برزت موهبته الصحفية سريعًا بفضل تغطيته للقضايا الاجتماعية والإنسانية التي تمس حياة المواطن المصري.

اتُّهم في عهد حسني مبارك في 66 قضية نشر آخرها قضية التحريض على عدم تنفيذ قانون الضرائب العقارية ونال فيها البراءة بعد أيام من ثورة يناير.

سجل باسمه أكثر من سبق صحفي، مثل قضية لوسي أرتين، غرق عبّارة السلام، مقتل المجند سليمان خاطر، مذبحة بني مزار، سر عداء مبارك للفريق الشاذلي، معاناة مرضى الإيدز في مصر، أسباب اغتيال السادات، وسلسلة الهاربين في لندن، وتحقيقات اللاجئين في الجولان، تفجير كنيسة القديسين، التعذيب في السجون، مبادلة الجاسوس جبرائيل بـ25 سجيناً مصرياً.

ترك وائل الإبراشي، بصمة واضحة في الساحة الإعلامية بفضل مهنيته وجرأته في تناول القضايا الحساسة، وكشف خداعات الجماعات الإرهابية.