قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خد بالك.. لو يتشحن الكارت أو بتدفع فاتورة كهربا قليلة | تفاصيل تنقذ موقفك
الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي
مأساة نيرة أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نزلت ثاني يوم الوفاة عملت إعلان .. أرملة الإبراشي تكشف حقيقة خلاف الميراث

الإعلامي الراحل وائل الإبراشي
الإعلامي الراحل وائل الإبراشي
اخبار التوك شو

أكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أن لديها طفلة واحدة هي جيلان الإبراشي، وأنه بعد رحيل زوجها حدثت بعض المشكلات بخصوص الميراث، لكنها لا تعلم السبب وراءها.

وأضافت أرملة الإعلامي الراحل خلال حوارها ببرنامج "لازم يتشاف" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن السبب في حدوث بعض المشكلات بخصوص الميراث هو قيام بعض الأشخاص "بتسخين الموقف"، وأن الأمر لم يكن يستدعي كل ما حدث.

ولفتت إلى أنها "نزلت ثاني يوم الوفاة لعمل إعلان الوراثة، بسبب قيام بعض الأشخاص بالحديث معي، وتردّد بعض الأشياء غير الصحيحة بخصوص الميراث".

وأشارت إلى أن هناك أشخاصًا هم من طلبوا منها النزول لعمل إعلان الوريثة، وأنه عندما توفي وائل، كانت جيلان في سن 14 عامًا، لكنه كان قد كتب لها جزءًا من أملاكه.

ولد وائل الإبراشي، في محافظة الدقهلية، وبدأ مسيرته المهنية كصحفي في صحيفة "روز اليوسف"، حيث برزت موهبته الصحفية سريعًا بفضل تغطيته للقضايا الاجتماعية والإنسانية التي تمس حياة المواطن المصري.

66 قضية نشر
 


اتُّهم في عهد حسني مبارك في 66 قضية نشر آخرها قضية التحريض على عدم تنفيذ قانون الضرائب العقارية ونال فيها البراءة بعد أيام من ثورة يناير.

سجل باسمه أكثر من سبق صحفي، مثل قضية لوسي أرتين، غرق عبّارة السلام، مقتل المجند سليمان خاطر، مذبحة بني مزار، سر عداء مبارك للفريق الشاذلي، معاناة مرضى الإيدز في مصر، أسباب اغتيال السادات، وسلسلة الهاربين في لندن، وتحقيقات اللاجئين في الجولان، تفجير كنيسة القديسين، التعذيب في السجون، مبادلة الجاسوس جبرائيل بـ25 سجيناً مصرياً.

ترك وائل الإبراشي، بصمة واضحة في الساحة الإعلامية بفضل مهنيته وجرأته في تناول القضايا الحساسة، وكشف خداعات الجماعات الإرهابية.

وائل الإبراشي سحر الإبراشي جيلان الإبراشي الإبراشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

عقب مشاركتها الإفطار.. محافظ الوادي الجديد تعقد لقاء جماهيريا مع الأهالي بمركز الخارجة

حملة طبيه

محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية الصحة في حملة 3–5 سنين أمان لدعم الصحة الإنجابية

جانب من الاجتماع

الانضباط العمراني| توجيهات عاجلة من محافظ القليوبية عن التصالح بمخالفات البناء

بالصور

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد