هل في خطأ طبي.. أرملة وائل الإبراشي تعلن مفاجأة جديدة عن نقله من مستشفى لأخرى

أكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أن الكثير من جمهور وائل الإبراشي لا يعلم قصة تدهور حالته الصحية ونقله من مستشفى إلى أخرى بالشكل الصحيح.

وأضافت أرملة الإعلامي الراحل خلال حوارها ببرنامج "لازم يتشاف" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن وائل كان في مستشفى الشيخ زايد يتلقى العلاج على يد نخبة من الأطباء، وكان في مقدمتهم الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وأستاذ الأمراض الصدرية، الذي قام بعمل معجزة طبية في حالة وائل.

ولفتت إلى أن نقل وائل إلى مستشفى وادي النيل لم يكن بسبب تدهور حالته الصحية أو أي أمر آخر، بل كان متواجدًا في المستشفى لإجراء علاج طبيعي. وأضافت أن وائل قبل وفاته كان يعيش حياة طبيعية، وكان يعشق كرة القدم.

وردت على سؤال حول وجود خطأ طبي في علاج وائل قائلة: "هذه صفحة وتم غلقها، وما صرحت به في الماضي بأن سبب وفاته خطأ طبي، لا أريد الحديث عنه، وكل شخص كان يحاول، ولكن الحمد لله على كل شيء".