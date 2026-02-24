قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خد بالك.. لو يتشحن الكارت أو بتدفع فاتورة كهربا قليلة | تفاصيل تنقذ موقفك
الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي
مأساة نيرة أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل في خطأ طبي.. أرملة وائل الإبراشي تعلن مفاجأة جديدة عن نقله من مستشفى لأخرى

أرملة وائل الإبراشي
أرملة وائل الإبراشي
اخبار التوك شو

أكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أن الكثير من جمهور وائل الإبراشي لا يعلم قصة تدهور حالته الصحية ونقله من مستشفى إلى أخرى بالشكل الصحيح.

وأضافت أرملة الإعلامي الراحل خلال حوارها ببرنامج "لازم يتشاف" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن وائل كان في مستشفى الشيخ زايد يتلقى العلاج على يد نخبة من الأطباء، وكان في مقدمتهم الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وأستاذ الأمراض الصدرية، الذي قام بعمل معجزة طبية في حالة وائل.

الإعلامي الراحل وائل الإبراشي

ولفتت إلى أن نقل وائل إلى مستشفى وادي النيل لم يكن بسبب تدهور حالته الصحية أو أي أمر آخر، بل كان متواجدًا في المستشفى لإجراء علاج طبيعي. وأضافت أن وائل قبل وفاته كان يعيش حياة طبيعية، وكان يعشق كرة القدم.

وردت على سؤال حول وجود خطأ طبي في علاج وائل قائلة: "هذه صفحة وتم غلقها، وما صرحت به في الماضي بأن سبب وفاته خطأ طبي، لا أريد الحديث عنه، وكل شخص كان يحاول، ولكن الحمد لله على كل شيء".

سحر الإبراشي الإبراشي وائل الإبراشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

عقب مشاركتها الإفطار.. محافظ الوادي الجديد تعقد لقاء جماهيريا مع الأهالي بمركز الخارجة

حملة طبيه

محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية الصحة في حملة 3–5 سنين أمان لدعم الصحة الإنجابية

جانب من الاجتماع

الانضباط العمراني| توجيهات عاجلة من محافظ القليوبية عن التصالح بمخالفات البناء

بالصور

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد