سعر العملات العربية مساء اليوم 1-1-2026.. تحركات الريال السعودي والدينار الكويتي..تفاصيل

شهد سعر العملات العربية استقرارا مع تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 1-1-2026 بالتوازي مع بدء السنة المالية في البنوك .

استقرار العملات العربية

وسجلت العملات العربية أمام الجنيه ثباتاً من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك مساء أمس الأربعاء.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.69 جنيه للشراء و 12.72 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 12.96 جنيه للشراء و13 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 154.52 جنيه للشراء و 155.16 جنيه للبيع.

الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 126.6 جنيه للشراء و126.67 جنيه للبيع.

الريال العماني

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 123.6 جنيه للشراء و124.03 جنيه للبيع.

الريال القطري

بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13 جنيها للشراء و13.07 جنيه للبيع.

الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 67.04 جنيه للشراء و67.42 جنيه للبيع.