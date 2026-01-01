قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل انطلاقها.. تفاصيل آخر جولات انتخابات النواب
بسطاء يدفعون ثمن الظلم.. مصطفى بكري يحذر من استغلال الإيجار القديم
20 صورة.. نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الاول
اعرف المستندات المطلوبة.. شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين بكأس أمم إفريقيا
أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة
سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»
ترامب يكسر الصمت.. الرئيس الأمريكي يعترف بأن فحوصه الطبية فتحت باب الشكوك
تاريخه مشبوه.. مصطفى بكري: بريطانيا اكتشفت أن علاء عبد الفتاح ليس أيقونة الحرية كما يدعون
ياسمين عز: مافيش حاجة اسمها الراجل خاين لغوها.. اسمه متعدد العلاقات زي الـhr كده
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت
في أول مزاد خلال 2026.. الجمارك تبيع 28.54 مليون جنيه
اقتصاد

سعر العملات العربية مساء اليوم 1-1-2026.. تحركات الريال السعودي والدينار الكويتي..تفاصيل

العملات العربية
العملات العربية
محمد يحيي

شهد سعر العملات العربية استقرارا مع تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 1-1-2026 بالتوازي مع بدء السنة المالية في البنوك .

استقرار العملات العربية

وسجلت العملات العربية أمام الجنيه ثباتاً من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك مساء أمس الأربعاء.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.69 جنيه للشراء و 12.72 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 12.96 جنيه للشراء و13 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 154.52 جنيه للشراء و 155.16 جنيه للبيع.

الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 126.6 جنيه للشراء و126.67 جنيه للبيع.

الريال العماني

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 123.6 جنيه للشراء و124.03 جنيه للبيع.

الريال القطري

بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13 جنيها للشراء و13.07 جنيه للبيع.

الدينار الأردني 

سجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 67.04 جنيه للشراء و67.42 جنيه للبيع.

سعر العملات العربية اليوم سعر الريال السعودي اليوم سعر الدينار الكويتي سعر الدرهم الإماراتي سعر الدينار البحريني سعر الريال القطري اخبار مصر مال واعمال

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
طرق الوقاية من سرطان الرحم
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مياة الشرب بالشرقية
