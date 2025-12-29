تحركات طفيفة.. أسعار العملات العربية في مصر بمستهل التعاملات

ارتفعت أسعار العملات العربية، مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، إذ سجل الدينار الكويتي زيادة بقيمة 12 قروش مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 29-12-2025:

بلغ سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية، سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 154.70 جنيه.

سعر البيع: 155.33 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 12.64 جنيه.

سعر البيع: 12.72 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 12.95 جنيه.

سعر البيع: 12.99جنيه.

بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 124.98 جنيه

سعر البيع: 126.55 جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 12.08 جنيه.

سعر البيع: 13.10 جنيه.

وصل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 66.65 جنيه.

سعر البيع: 67.38 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 122.43 جنيه.

سعر البيع: 123.92 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويي العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج.

تخفيض سعر الفائدة

والخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري خلال اجتماعها الأخير لعام 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.