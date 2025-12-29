قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. التيك توكر مداهم في القفص بسبب نشر محتوى خادش للحياء
من "حلوان" إلى "العاصمة".. انطلاقة جديدة لجامعة الفنون والعلوم في يوبيلها الذهبي
هل طين الشوارع نجس وينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تايوان تنشر قوات رداً على المناورات الصينية
بتهمة بث محتوى خادش.. استكمال محاكمة التيك توكر لوشا اليوم
كيف تعرف أن الله تقبل منك التوبة؟.. علي جمعة: علامة واحدة ترشدك
للمسافرين والصيادين.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمواج تصل لـ 3.5 أمتار
الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق
جوجل تختتم عام 2025 في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي بفضل Gemini 3
بعد التوترات مع اليابان.. الجيش الصيني يعلن عن مناورات عسكرية واسعة حول تايوان
النقل: رشق القطارات بالحجارة يهدد حياة الركاب.. وندعو المواطنين للتصدي للظاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحركات طفيفة.. أسعار العملات العربية في مصر بمستهل التعاملات

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية
علياء فوزى

ارتفعت أسعار العملات العربية، مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، إذ سجل الدينار الكويتي زيادة بقيمة 12 قروش مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات  اليوم الإثنين 29 ديسمبر  2025، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر  اليوم الإثنين 29-12-2025:

بلغ سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية، سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 154.70 جنيه.

سعر البيع: 155.33 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 12.64 جنيه.

سعر البيع: 12.72 جنيه.

ووصل سعر  الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 12.95 جنيه.

سعر البيع: 12.99جنيه.

بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 124.98 جنيه

سعر البيع: 126.55 جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 12.08 جنيه.

سعر البيع: 13.10 جنيه.

وصل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 66.65 جنيه.

سعر البيع: 67.38 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-12-2025:

سعر الشراء: 122.43 جنيه.

سعر البيع: 123.92 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويي العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج.

تخفيض سعر الفائدة 

والخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري خلال اجتماعها الأخير لعام 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب. 

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

العملات العربية أسعار العملات العربية البنك الأهلي سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

وحدة سكنية

برلماني: الإيجار سيرتفع من 300 لـ 6000 جنيه.. والإسكندرية بها 25 ألف عقار آيل للسقوط

حالة الطقس غدا في مصر

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار

أسعار الدولار

تغيرات جديدة .. أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

المصحة

تعذيب وشمع أحمر.. القصة الكاملة للهروب الجماعي من مصحة علاج إدمان بالمريوطية.. صور

السيارة الكيوت

من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط

ترشيحاتنا

رسالة «الشحن البطيء» على شاشة آيفون .. تنبيه أم مجرد إشعار؟

رسالة الشحن البطيء على شاشة آيفون.. تنبيه أم مجرد إشعار؟

ماذا تعرف عن التهاب المعدة الناجم عن بكتيريا هيليكوباكتر؟

ماذا تعرف عن التهاب المعدة الناجم عن بكتيريا هيليكوباكتر؟

كولر

السويسري حسم الأمر.. هل يتولى كولر تدريب مصر في كأس العالم 2026؟

بالصور

أبرزها الغدة الدرقية.. عوامل خفية وراء تشقق الكعب

أبرزها الغدة الدرقية..عواما خفية وراء تشقق الكعب
أبرزها الغدة الدرقية..عواما خفية وراء تشقق الكعب
أبرزها الغدة الدرقية..عواما خفية وراء تشقق الكعب

إفطار لذيذ.. طريقة تحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا

طريقة التحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا السايحة ..
طريقة التحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا السايحة ..
طريقة التحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا السايحة ..

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي
روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي
روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير جديدة لها

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها
10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها
10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها

فيديو

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد