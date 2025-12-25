الدينار يرتفع.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي يوم الخميس

ارتفعت أسعار العملات العربية، علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، إذ سجل الدينار الكويتي زيادة بقيمة 10 قروش مقارنة بتعاملات الأحد الماضي.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025:

بلغ سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية، سعرا أمام الجنيه المصري اليوم، الخميس 25 ديسمبر 2025:

سعر الشراء: 154.42 جنيه.

سعر البيع: 155.18 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم، الخميس 25 ديسمبر 2025:

سعر الشراء: 12.63 جنيه.

سعر البيع: 12.70 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم، الخميس 25 ديسمبر 2025:

سعر الشراء: 12.93 جنيه.

سعر البيع: 12.97جنيه.

بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم، الخميس 25 ديسمبر 2025:

سعر الشراء: 124.79 جنيه

سعر البيع: 126.63 جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم،الخميس 25 ديسمبر 2025:

سعر الشراء: 12.06 جنيه.

سعر البيع: 13.07 جنيه.

وصل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم، الخميس 25 ديسمبر 2025:

سعر الشراء: 66.55 جنيه.

سعر البيع: 67.28 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم، الخميس 25 ديسمبر 2025:

سعر الشراء: 122.25 جنيه.

سعر البيع: 123.74 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويي العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج.

اجتماع لجنة السياسات النقدية

ويحسم البنك المركزي المصري، اليوم الخميس مصير سعر الفائدة على المعاملات المصرفية عبر لجنة السياسيات النقدية وهو آخر اجتماع محدد لها خلال العام الميلادي " السنة المالية في البنوك" الجاري.

وعلى مدار 7 اجتماعات سابقة من أصل 8 لقاءات حددتها لجنة السياسيات النقدية التي يترأسها محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله والتي شهدت خلال العام الحالي تحركات في سعر الفائدة خفضًا كسر حاجز الـ 6% خفضًا على مستوى 6 اجتماعات محددة في ذلك العام، كان آخر تخفيض بنسبة 1% بما يعني 100 نقطة أساس في الاجتماع السادس المنعقد في مطلع أكتوبر الماضي.