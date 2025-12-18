أسعار العملات العربية في مصر مستهل الخميس

ارتفعت أسعار العملات العربية، علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري.

يستعرض موقع “صدى البلد”أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم، الخميس 18ديسمبر 2025:

بلغ سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية، سعرا أمام الجنيه المصري اليوم، الخميس 18 ديسمبر 2025:

سعر الشراء:154.40 جنيه.

سعر البيع: 155.40 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم، الخميس 18 ديسمبر 2025:

سعر الشراء: 12.63 جنيه.

سعر البيع: 12.70 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم، الخميس 18 ديسمبر 2025:

سعر الشراء: 12.93 جنيه.

سعر البيع: 12.97جنيه.

بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم، الخميس 18ديسمبر 2025:

سعر الشراء: 124.79 جنيه

سعر البيع: 126.36 جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم، الخميس 18 ديسمبر 2025:

سعر الشراء: 12.06 جنيه.

سعر البيع: 13.05 جنيه.

وصل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم، الخميس 18 ديسمبر 2025:

سعر الشراء: 66.55 جنيه.

سعر البيع: 67.26 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم، الخميس 18 ديسمبر 2025:

سعر الشراء: 122.25 جنيه.

سعر البيع: 123.74 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويي العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج.

تثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها في 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21% و22% و21.5%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.