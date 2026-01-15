الأهلي والطلائع.. استكمال منافسات كأس عاصمة مصر بمواجهات قوية

تتواصل اليوم الخميس، منافسات بطولة كأس عاصمة مصر وسط منافسات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم، حيث تشهد الملاعب مجموعة من المباريات المهمة التي تعد بمثابة اختبار حقيقي للفرق المشاركة في البطولة.



الأهلي يواجه طلائع الجيش

يلتقي فريق الأهلي مع طلائع الجيش في مباراة صعبة على ملعب السلام، وذلك في تمام الساعة 5 مساءً. ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز لتعزيز موقعه في البطولة، خاصة في ظل المنافسة الشديدة بين الفرق الكبرى على التقدم نحو الأدوار النهائية. من جانبه، يسعى طلائع الجيش لاستغلال قوة الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية أمام القلعة الحمراء.

براميدز في مواجهة بتروجيت

في نفس التوقيت، يخوض براميدز مواجهة قوية أمام بتروجيت، حيث يسعى الفريق السماوي لتأكيد تفوقه وتحقيق النقاط الثلاث، بينما يبحث بتروجيت عن إثبات قدراته أمام أحد كبار الدوري المصري. وتعد هذه المباراة فرصة للاعبين لإظهار المستوى الفني وإسعاد الجماهير بمستوى متكامل من الأداء.



مباريات المساء: صراع على القمة

تشهد مباريات المساء مواجهة مرتقبة بين سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب في الساعة 8 مساءً، بينما يلتقي المصري والزمالك في نفس التوقيت على أرضية ملعب تنافسي. هذه اللقاءات تعد بمثابة اختبار مهم للفرق، حيث يمكن أن تحدد النتائج مراكز الفرق في جدول البطولة، وتفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في ترتيب الفرق.

متابعة النتائج والأداء الفني

تعتبر هذه المواجهات فرصة لعشاق كرة القدم لمتابعة أفضل اللاعبين والأداء الفني المتميز، كما توفر إمكانية مشاهدة التنافس على أعلى مستوى بين الفرق المحلية الكبرى. وقد تؤثر النتائج على ترتيب الفرق بشكل مباشر، وهو ما يجعل هذه الجولة من كأس عاصمة مصر حافلة بالإثارة والتشويق



