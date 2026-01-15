قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم
رئيس الوزراء يتفقد بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر للحاويات
اليوم.. صرف "تكافل وكرامة" عن شهر يناير بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
مسئول أمريكي: قاذفات بعيدة المدى وضعت بحالة تأهب لتنفيذ ضربات ثانوية بإيران
البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل
الأزمة الإيرانية.. ضغوط خارجية وعقوبات أمريكية تثقل كاهل الشعب
أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟
وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا أي نية لإعدام الناس شنقاً
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي
القضية التاسعة.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة
الولايات المتحدة تحرك مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نحو الشرق الأوسط
رياضة

الأهلي والطلائع.. استكمال منافسات كأس عاصمة مصر بمواجهات قوية

كأس عاصمة مصر
كأس عاصمة مصر
رباب الهواري

تتواصل اليوم الخميس، منافسات بطولة كأس عاصمة مصر وسط منافسات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم، حيث تشهد الملاعب مجموعة من المباريات المهمة التي تعد بمثابة اختبار حقيقي للفرق المشاركة في البطولة.
 

الأهلي يواجه طلائع الجيش

يلتقي فريق الأهلي مع طلائع الجيش في مباراة صعبة على ملعب السلام، وذلك في تمام الساعة 5 مساءً. ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز لتعزيز موقعه في البطولة، خاصة في ظل المنافسة الشديدة بين الفرق الكبرى على التقدم نحو الأدوار النهائية. من جانبه، يسعى طلائع الجيش لاستغلال قوة الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية أمام القلعة الحمراء.

براميدز في مواجهة بتروجيت

في نفس التوقيت، يخوض براميدز مواجهة قوية أمام بتروجيت، حيث يسعى الفريق السماوي لتأكيد تفوقه وتحقيق النقاط الثلاث، بينما يبحث بتروجيت عن إثبات قدراته أمام أحد كبار الدوري المصري. وتعد هذه المباراة فرصة للاعبين لإظهار المستوى الفني وإسعاد الجماهير بمستوى متكامل من الأداء.
 

مباريات المساء: صراع على القمة

تشهد مباريات المساء مواجهة مرتقبة بين سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب في الساعة 8 مساءً، بينما يلتقي المصري والزمالك في نفس التوقيت على أرضية ملعب تنافسي. هذه اللقاءات تعد بمثابة اختبار مهم للفرق، حيث يمكن أن تحدد النتائج مراكز الفرق في جدول البطولة، وتفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في ترتيب الفرق.

متابعة النتائج والأداء الفني

تعتبر هذه المواجهات فرصة لعشاق كرة القدم لمتابعة أفضل اللاعبين والأداء الفني المتميز، كما توفر إمكانية مشاهدة التنافس على أعلى مستوى بين الفرق المحلية الكبرى. وقد تؤثر النتائج على ترتيب الفرق بشكل مباشر، وهو ما يجعل هذه الجولة من كأس عاصمة مصر حافلة بالإثارة والتشويق


 

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

فتاة قنا

ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

