المنظمات الأهلية الفلسطينية: الرياح اقتلعت ما يقرب من 10 آلاف خيمة على شواطئ غزة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية، إن الأوضاع في قطاع غزة تزداد مأساوية وتعقيدًا على كل المستويات، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول الآليات والمعدات، بالإضافة إلى البيوت المتنقلة (الكرفانات) اللازمة لتوفير مأوى مناسب للمواطنين.

وأضاف الشوا، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن المنخفض الأخير أدى إلى تدمير ما يقارب 10 آلاف خيمة على شاطئ غزة، ما ترك العديد من الأسر، معظمها من الأطفال والنساء، بلا مأوى، مؤكدا أن المحاولات الحالية تركز على تثبيت الأوضاع وتقديم الدعم الطارئ للسكان.

وأوضح أن الاحتلال يسيطر على نحو 60% من مساحة القطاع، فيما يعيش 2.2 مليون نسمة على 90 مترًا فقط، مع وجود 61 مليون طن من الركام و960 مترًا من النفايات المنتشرة في مختلف المناطق، إضافة إلى تدمير شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، ما خلق حالة إنسانية صعبة للغاية.

وأشار الشوا إلى أن نقص الوقود والكهرباء أثر بشكل مباشر على تشغيل المستشفيات، لا سيما مع تدمير الاحتلال الإسرائيلي 85% من المنظومة الطبية، وتشغيل ما تبقى بشكل جزئي فقط، مضيفا أن الأدوية التي دخلت بالكاد تكفي 10% من الاحتياجات المعتادة، مع وجود نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة وأمراض الأطفال والأمراض التنفسية والمعوية، والتي ازدادت مع موجة الأمطار الأخيرة التي أغرقت ممتلكات المواطنين وملابسهم، ما أدى لانخفاض درجات حرارة أجساد الأطفال.