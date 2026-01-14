أحمد أبو الغيط: إسرائيل تماطل لتثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد أن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد ضرورة تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة.



وأضاف أبو الغيط، أن إسرائيل تماطل من أجل تثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من قطاع غزة.



وعرضت قناة إكسترا نيوز، خبرا عاجلا يفيد بأن مصر ترأست الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز تنسيق جهود السلام في السودان.

وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن الأزمة السودانية تستدعي تضافر الجهود الدولية والإقليمية المخلصة للإسراع بوقف نزيف الدماء، وشدد على خطورة المرحلة الراهنة وما تحمله من تداعيات جسيمة على السلم والأمن الإقليميين.

وأضاف وزير الخارجية أن ثوابت الموقف المصري وخطوطه الحمراء والتي تشمل الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وأن التزام مصر بتحقيق السلام والاستقرار في السودان تجسد في إطلاق مبادرة دول جوار السودان في يوليو ٢٠٢٣.

وشدد وزير الخارجية على أن إنهاء القتال الدامي في السودان يتطلب هدنة إنسانية عاجلة يعقبها وقف مستدام لإطلاق النار ثم إطلاق عملية سياسية شاملة، وجدد تضامن مصر الكامل مع السودان الشقيق ويدعو المجتمع الدولي إلى تنفيذ تعهداته الإنسانية في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.