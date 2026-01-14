شيخ الأزهر: الرئيس السيسي اختار طريقًا يليق بتاريخ مصر في التعامل مع ملف غزة

أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، بالموقف المصري في قضية غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف فضيلة الإمام الأكبر، في حواره مع الصحيفة الرسمية للأزهر الشريف “صوت الأزهر”، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اختار الطريق الذي يليق بتاريخ مصر، والدولة تعاملت مع هذه القضية بشرف بالغ، رغم ما تعرضت له من ضغوط وإغراءات، ما يعكس ثوابت السياسة المصرية تجاه القضايا العربية والإنسانية.

وحذر الإمام الأكبر، من خطورة أي شقاق أو خلاف بين الدول العربية، مؤكدًا أن أعداء الأمة هم المستفيدون الحقيقيون من مثل هذه الخلافات.

وأشار إلى أن الأزهر يعول كثيرًا على حكمة القادة العرب، وعلى الحكمة المصرية بشكل خاص، في رأب الصدع ولمّ الشمل العربي، حفاظًا على مصالح الشعوب واستقرار المنطقة.