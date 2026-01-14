بيت الزكاة ينتهي من توزيع عشرات الآلاف من البطاطين والعبوات الغذائية في الدلتا

أعلن « بيت الزكاة والصدقات » تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف- رئيس مجلس الأمناء، الانتهاء من توزيع عشرات الآلاف من البطاطين والألحفة وعبوات المواد الغذائية في محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط والقليوبية، ضمن حملة دفء وطمأنينة التي انطلقت مع دخول فصل الشتاء هذا العام لإدخال الدفء والطمأنينة على المستحقين والأُسَر الأوْلى بالرعاية.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأربعاء الموافق 14 من يناير 2026م، أن الحملة تأتي في إطار جهود البيت لإدخال الدفء والطمأنينة على المستحقين والأُسَر الأَوْلى بالرعاية، بتخفيف الأعباء المعيشية التي تواجههم في فصل الشتاء، خاصة في ظل الظروف المُناخية القاسية التي تواجهها تلك الأسر.

تستهدف حملة «دفء وطمأنينة» دعم الأُسَر المستحقِّة في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك بتوفير بطاطين وألحفة وعبوات مواد غذائية لتعزيز الحماية المجتمعية لهم لمواجهة الظروف المناخية الصعبة طوال فصل الشتاء، وذلك ضمن برنامج «ستر وغطاء»، أحد البرامج التنموية الموجَّهة لرعاية الأُسَر الأكثر احتياجًا في كل المحافظات.