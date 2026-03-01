النائب محمد شعيب: رؤية الرئيس السيسي في إدارة الأزمات درع أمان لمصر

أشاد النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ، بالرسائل والمكاشفات التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأكد "شعيب" في تصريح صحفي ، أن حديث الرئيس السيسي عكس قدرة فائقة على "قراءة المشهد الإقليمي المعقد" واستشراف آفاق المستقبل، مشيراً إلى أن مصر تحت قيادته تتبنى سياسة خارجية تتسم بـ "الرصانة والاستنارة"، تهدف في المقام الأول إلى نزع فتيل الأزمات وتجنب التصعيد العسكري الذي يلقي بظلاله القاتمة على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس على الجهد المصري المخلص للوساطة وتقريب وجهات النظر الدولية، يبرهن على دور مصر كـ "ركيزة استقرار" وصمام أمان في الشرق الأوسط. وتابع: "إن قدرة الدولة المصرية على التحرك بوعي وسط هذه التحديات المتسارعة وتداعيات الحروب المحيطة، هي نتاج رؤية استراتيجية تدرك جيداً حجم المخاطر، وتعمل بصبر وطول بال لتجنيب الوطن الانزلاق نحو تداعيات سلبية غير محسوبة".

وشدد النائب محمد شعيب على أن ثقة الرئيس في قوله: "محدش يقدر يقترب من هذا البلد"، تنبع من إيمان عميق بقوة القوات المسلحة المصرية وجاهزيتها، كدرع وسيف يحمي مقدرات الشعب، مؤكداً أن امتلاك مصر لجيش قوي هو الضمانة الأساسية للتنمية والاستقرار، وهو ما يجعلنا نواجه التحديات الإقليمية والاضطرابات الراهنة بثبات وثقة.

وفيما يخص الملف الاقتصادي، ثمن "شعيب" شفافية الرئيس في استعراض التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية (من جائحة كورونا وصولاً إلى التوترات الملاحية في البحر الأحمر ومضيق هرمز)، مشيداً بحرص الدولة على تأمين الاحتياجات الأساسية من خلال تدبير الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع للمواطنين رغم تذبذب الأسعار العالمية.

والجهود الحكومية المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية وامتصاص الصدمات الخارجية.

واختتم النائب محمد شعيب تصريحه قائلاً:

"إن سر قوة الدولة المصرية يكمن في وحدة الصف وتلاحم الشعب مع قيادته"مشددا علي ضروره

الوقوف خلف القيادة السياسية لمواصلة مسيرة البناء والحفاظ على أمن مصر القومي، داعين المولى عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار."