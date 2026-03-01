قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد رفع حد الإعفاء.. إجراءات إلكترونية جديدة لتسهيل سداد الضريبة العقارية
مشاري راشد العفاسي يدعو لمصر : رب أجعل هذا البلد آمنا
اختراق التليفزيون الإيراني وبث رسالة لنتنياهو مترجمة للفارسية
الدباغ وعبد المجيد يخضعان لفحص المنشطات عقب انتهاء مباراة بيراميدز بالدوري
الفارس الأبيض في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز
فحص منشطات لثنائي الزمالك بعد مواجهة بيراميدز
الإمارات والكويت: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد لأمن المنطقة
معجب بدينكم.. ماني يكشف كواليس حديثه مع كلوب
خوان بيزيرا رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 2 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
مشروع قانون لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي بمشاركة الجهات المختصة
وزير الدفاع الإيطالي يغادر دبي على متن طائرة عسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب محمد شعيب: رؤية الرئيس السيسي في إدارة الأزمات درع أمان لمصر

النائب محمد شعيب
النائب محمد شعيب
حسن رضوان

أشاد النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ، بالرسائل والمكاشفات التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأكد "شعيب" في تصريح صحفي ، أن حديث الرئيس السيسي عكس قدرة فائقة على "قراءة المشهد الإقليمي المعقد" واستشراف آفاق المستقبل، مشيراً إلى أن مصر تحت قيادته تتبنى سياسة خارجية تتسم بـ "الرصانة والاستنارة"، تهدف في المقام الأول إلى نزع فتيل الأزمات وتجنب التصعيد العسكري الذي يلقي بظلاله القاتمة على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس على الجهد المصري المخلص للوساطة وتقريب وجهات النظر الدولية، يبرهن على دور مصر كـ "ركيزة استقرار" وصمام أمان في الشرق الأوسط. وتابع: "إن قدرة الدولة المصرية على التحرك بوعي وسط هذه التحديات المتسارعة وتداعيات الحروب المحيطة، هي نتاج رؤية استراتيجية تدرك جيداً حجم المخاطر، وتعمل بصبر وطول بال لتجنيب الوطن الانزلاق نحو تداعيات سلبية غير محسوبة".

وشدد النائب محمد شعيب على أن ثقة الرئيس في قوله: "محدش يقدر يقترب من هذا البلد"، تنبع من إيمان عميق بقوة القوات المسلحة المصرية وجاهزيتها، كدرع وسيف يحمي مقدرات الشعب، مؤكداً أن امتلاك مصر لجيش قوي هو الضمانة الأساسية للتنمية والاستقرار، وهو ما يجعلنا نواجه التحديات الإقليمية والاضطرابات الراهنة بثبات وثقة.

وفيما يخص الملف الاقتصادي، ثمن "شعيب" شفافية الرئيس في استعراض التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية (من جائحة كورونا وصولاً إلى التوترات الملاحية في البحر الأحمر ومضيق هرمز)، مشيداً بحرص الدولة على تأمين الاحتياجات الأساسية من خلال تدبير الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع للمواطنين رغم تذبذب الأسعار العالمية.

والجهود الحكومية المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية وامتصاص الصدمات الخارجية.

واختتم النائب محمد شعيب تصريحه قائلاً:

"إن سر قوة الدولة المصرية يكمن في وحدة الصف وتلاحم الشعب مع قيادته"مشددا علي ضروره

الوقوف خلف القيادة السياسية لمواصلة مسيرة البناء والحفاظ على أمن مصر القومي، داعين المولى عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار."

النائب محمد شعيب الرئيس السيسي الأزمات الرئيس عبد الفتاح السيسي شعيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

ذهب

تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

إيران

خبير عسكري: الطائرات الشبح الأمريكية نفذت ضربة إيران.. وطهران لن ترضخ لشروط ترامب

البرنامج النووي

خبير عسكري: برنامج مصر النووي سلمي.. وحسمنا معركة شرق المتوسط بقوة الردع

الفنان شريف خيرالله

شريف خيرالله: عفوية شيرين عبد الوهاب الزائدة تضعها في مواقف محرجة

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
انجي كيوان
انجي كيوان

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد