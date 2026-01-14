قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الفراخ اليوم 14-1-2026
الإمام الأكبر: الأزهر مؤسسة إسلامية تعليمية معنية بقضايا الأمة ولا نتدخل في السياسة
أكاذيب وشائعات.. مصدر أمنى ينفي وفاة أحد قيادات الجماعة الارهابية داخل محبسه
المبعوث الشخصي لأمين الأمم المتحدة: ندعم أدوار الوسطاء لإنهاء الأزمة فى السودان
إدخال مواد العلوم الحديثة والاستعانة ب100خبير ياباني.. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
الخارجية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أحداث السودان ووضعنا خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها
شيخ الأزهر للشباب: احذروا أي فكر يدعو للإساءة للمسيحيين أو تكفير المسلمين
وزير الخارجية: لدينا تقييم كامل لكل الخسائر في السودان ويجب وقف إطلاق النار
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان: نثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات سعودية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولى بشمال سيناء ، اليوم /الأربعاء / ، طائرة من المملكة العربية السعودية تحمل مساعدات غذائية وإيوائية متنوعة لصالح أهالى قطاع غزة.


وصرح مصدر مسؤول فى المطار، بأن الطائرة محملة بكمية من السلال الغذائية والحقائب الإيوائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لصالح قطاع غزة.

 
وأضاف المصدر أن إجمالى عدد الطائرات السعودية التى وصلت إلى مطار العريش الدولى، بلغت 79 طائرة حملت مساعدات إنسانية واغاثية متنوعه لقطاع غزة، وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.


وأشار المصدر إلى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية فى مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري. 


يشار إلى أن عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش الدولى منذ العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، بلغ 1060 طائرة تحمل مساعدات من 59 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، تقدر بأكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة مقدمة إلى قطاع غزة.
 

