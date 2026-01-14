مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات سعودية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولى بشمال سيناء ، اليوم /الأربعاء / ، طائرة من المملكة العربية السعودية تحمل مساعدات غذائية وإيوائية متنوعة لصالح أهالى قطاع غزة.



وصرح مصدر مسؤول فى المطار، بأن الطائرة محملة بكمية من السلال الغذائية والحقائب الإيوائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لصالح قطاع غزة.



وأضاف المصدر أن إجمالى عدد الطائرات السعودية التى وصلت إلى مطار العريش الدولى، بلغت 79 طائرة حملت مساعدات إنسانية واغاثية متنوعه لقطاع غزة، وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.



وأشار المصدر إلى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية فى مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.



يشار إلى أن عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش الدولى منذ العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، بلغ 1060 طائرة تحمل مساعدات من 59 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، تقدر بأكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة مقدمة إلى قطاع غزة.

