أكاذيب وشائعات.. مصدر أمنى ينفي وفاة أحد قيادات الجماعة الارهابية داخل محبسه
المبعوث الشخصي لأمين الأمم المتحدة: ندعم أدوار الوسطاء لإنهاء الأزمة فى السودان
إدخال مواد العلوم الحديثة والاستعانة ب100خبير ياباني.. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
الخارجية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أحداث السودان ووضعنا خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها
شيخ الأزهر للشباب: احذروا أي فكر يدعو للإساءة للمسيحيين أو تكفير المسلمين
وزير الخارجية: لدينا تقييم كامل لكل الخسائر في السودان ويجب وقف إطلاق النار
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان: نثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحين بأعيادهم فكر متشدد وصدام مباشر مع تشريعات الإسلام
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
إعلام إسرائيلي: تفعيل أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في إيران والعراق
وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيرته الإيرلندية وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني
أ ش أ

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي و وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي، ضرورة تكاتف الجهود لالتزام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنوده كاملة وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام وفوري.
وحذّر الصفدي - خلال اللقاء- من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والتي تدفع نحو تفجّر الأوضاع وتقوض كل جهود التهدئة وفرص تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين سبيلا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
‏وثمن الصفدي مواقف إيرلندا الثابتة في دعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
‏وأكد الطرفان ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) وتمكينها من أداء تكليفها الأممي.
وفي الشأن الإقليمي، بحث الوزيران مستجدات الأزمة السورية، حيث جدد الصفدي دعم الأردن لجهود الحكومة السورية في عملية إعادة الإعمار، بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الوزيران متانة الصداقة بين عمان ودبلن، معربين عن تطلعهما لتوسيع آفاق التعاون في المجالات التجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والسياحية، والدفاعية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن بالاتحاد الأوروبي.
أ س ض/س.ع

وزير الخارجية الأردني وقف إطلاق النار غزة

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

وزير الخارجية الأردني

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيرته الإيرلندية وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز العلاقات الثنائية

مظاهرات إيران

القضاء الإيراني: لا صحة للأرقام المتداولة بشأن قتـ.لى الاحتجاجات

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

ترامب يتوعد المهاجرين بسحب الجنسية منهم .. إذا خرقوا شرطا واحدا

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

