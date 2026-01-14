وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيرته الإيرلندية وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز العلاقات الثنائية

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي و وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي، ضرورة تكاتف الجهود لالتزام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنوده كاملة وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام وفوري.

وحذّر الصفدي - خلال اللقاء- من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والتي تدفع نحو تفجّر الأوضاع وتقوض كل جهود التهدئة وفرص تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين سبيلا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

‏وثمن الصفدي مواقف إيرلندا الثابتة في دعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

‏وأكد الطرفان ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) وتمكينها من أداء تكليفها الأممي.

وفي الشأن الإقليمي، بحث الوزيران مستجدات الأزمة السورية، حيث جدد الصفدي دعم الأردن لجهود الحكومة السورية في عملية إعادة الإعمار، بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الوزيران متانة الصداقة بين عمان ودبلن، معربين عن تطلعهما لتوسيع آفاق التعاون في المجالات التجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والسياحية، والدفاعية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن بالاتحاد الأوروبي.

