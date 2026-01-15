كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

علّق الإعلامي عمرو أديب على خسارة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي، معتبرًا أن نتيجة المباراة جاءت منطقية في ظل الأداء الباهت وعدم تقديم المستوى والمجهود الكافيين داخل الملعب

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الرسمى عبر منصة: «تستمر العقدة، لم نبذل المجهود المطلوب، ولكن تلك هى الكرة فصولها باردة. فوز مستحق للسنغال كالعادة، وهزيمة كنا فى انتظارها بشكل أو بآخر».

وأضاف: «شكرًا على المجهود والروح العالية، ونراكم فى كأس العالم بشكل أفضل وفعالية أكثر، وإدارة أحسن للمباريات».

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد خروج المنتخبين من الدور نصف النهائي للبطولة.

توقيت المباراة المرتقبة

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب نيجيريا يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا.

وتنطلق المواجهة في أجواء تنافسية مرتقبة، حيث يسعى كل منتخب لتقديم أداء قوي يعكس حجم تاريخه وإمكانات لاعبيه، خاصة أن المباراة تمثل اختبارًا مهمًا قبل إسدال الستار على مشوار البطولة.