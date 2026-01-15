قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئول أمريكي: قاذفات بعيدة المدى وضعت بحالة تأهب لتنفيذ ضربات ثانوية بإيران
البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل
الأزمة الإيرانية.. ضغوط خارجية وعقوبات أمريكية تثقل كاهل الشعب
أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟
وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا أي نية لإعدام الناس شنقاً
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي
القضية التاسعة.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة
الولايات المتحدة تحرك مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نحو الشرق الأوسط
ترامب عن رضا بهلوي: يبدو لطيفاً لكن لست متأكداً من أنهم سيقبلونه كزعيم في إيران
التفاصيل الكاملة لبرنامج الماجستير المهني في إدارة البنوك (MBA) من تجارة عين شمس
مفتاح سري قبل أول رسالة .. واتساب يُغيّر قواعد المُحادثات
الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر
رياضة

فاروق جعفر: منتخب مصر افتقد المرونة التكتيكية أمام السنغال

فاروق جعفر
فاروق جعفر
باسنتي ناجي

علق فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة السنغال، مؤكدًا أن المنتخب واجه صعوبات فنية واضحة بسبب اختيار طريقة لعب غير مناسبة لإمكانيات المنافس.

فاروق جعفر

وقال جعفر، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2، إن الجهاز الفني كان على دراية كاملة بجدول البطولة قبل السفر، ويعلم مواعيد وأدوار المنافسات، وهو ما يجعل الحديث عن الضغوط أو الإرهاق غير مقنع.

وأضاف: «على المستوى الفني، منتخب مصر قدم مباريات جيدة وأخرى متوسطة خلال البطولة، لكن أمام السنغال واجهنا مشكلة حقيقية لأن الطريقة لم تكن مناسبة لمواجهة فريق يملك قدرات كبيرة مثل السنغال».

وأوضح نجم الزمالك السابق أن المنتخب فشل في فرض أسلوبه خلال اللقاء، قائلًا: «لم ننجح في الاستحواذ على الكرة، ولم نُحسن استغلال الكرات المرتدة، كما غاب التمرير المنظم بين اللاعبين».

واختتم فاروق جعفر تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة منتخبات بحجم السنغال تتطلب مرونة تكتيكية أكبر واختيار أسلوب لعب يتماشى مع قدرات المنافس، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

فاروق جعفر الاهلي منتخب مصر منتخب السنغال

