فاروق جعفر: منتخب مصر افتقد المرونة التكتيكية أمام السنغال

علق فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة السنغال، مؤكدًا أن المنتخب واجه صعوبات فنية واضحة بسبب اختيار طريقة لعب غير مناسبة لإمكانيات المنافس.

وقال جعفر، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2، إن الجهاز الفني كان على دراية كاملة بجدول البطولة قبل السفر، ويعلم مواعيد وأدوار المنافسات، وهو ما يجعل الحديث عن الضغوط أو الإرهاق غير مقنع.

وأضاف: «على المستوى الفني، منتخب مصر قدم مباريات جيدة وأخرى متوسطة خلال البطولة، لكن أمام السنغال واجهنا مشكلة حقيقية لأن الطريقة لم تكن مناسبة لمواجهة فريق يملك قدرات كبيرة مثل السنغال».

وأوضح نجم الزمالك السابق أن المنتخب فشل في فرض أسلوبه خلال اللقاء، قائلًا: «لم ننجح في الاستحواذ على الكرة، ولم نُحسن استغلال الكرات المرتدة، كما غاب التمرير المنظم بين اللاعبين».

واختتم فاروق جعفر تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة منتخبات بحجم السنغال تتطلب مرونة تكتيكية أكبر واختيار أسلوب لعب يتماشى مع قدرات المنافس، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.