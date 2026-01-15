قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير البريطاني يغادر إيران برفقة جميع موظفي السفارة
باختيار ترامب.. دعوات أمريكية للانضمام إلى مجلس السلام المؤقت في غزة
هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة
وزير الخارجية الإيراني: المرشد الأعلى بصحة جيدة وطهران تحت السيطرة الكاملة
الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال
3 عبادات تعادل قيام الليل.. لا تفوت أفضل ثواب يوم الإسراء والمعراج
الأحد المقبل.. «البريد المصري» يتيح التسجيل الإلكتروني لمستحقي «السكن البديل»
الخطر يتزايد.. الخارجية البريطانية تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل
تعرضنا للظلم.. أول تعليق من حسام حسن بعد الهزيمة أمام السنغال
إيران تغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات
أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
علينا أن ندرس التجربة المغربية.. لميس الحديدي تعلق على مباراة مصر أمام السنغال

باسنتي ناجي

علقت الإعلامية لميس الحديدي على مباراة منتخب مصر أمام منتخب السنغال في بطولة كأس أمم إفريقيا.

لميس الحديدي 

وكتبت الحديدي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مباراة كرة رائعه ، حقيقيه، تنافسية تصل بالمغرب إلى نهائى أفريقيا على حساب نيجيريا  بركلات الترجيح.. ١٢٠ دقيقه من كرة  القدم   الممتعة، لاعبون لا يكلون وياسين بونو حارس عملاق .. كثير من لاعبى المغرب محترفين فى أوروبا.

وأضافت علينا أن ندرس التجربه المغربيه فى كرة القدم كيف استثمروا في شبابهم فى الاكاديمية  ودفعوا  بهم للإحتراف مبكراً، هذا ما يصنع منتخباً عملاقاً.. مش الدورى اللى عندنا ..ح نقابل نيجيريا السبت على المركز الثالث و الرابع .. و بكل حياد  وموضوعية ودون مشاعر مختلطة هذه النتيجة مستحقة و عادلة للجميع ".

أعرب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، عن استيائه الشديد من ضغط المباريات وظروف الإعداد التي واجهها الفراعنة قبل مواجهة منتخب السنغال، مؤكدًا أن المنتخب تعرض لظلم واضح أثر على جاهزية اللاعبين بدنيًا وذهنيًا.

ضغط المباريات وعدم تكافؤ الفرص

وقال حسام حسن في تصريحاته عقب المباراة إن المنتخب المصري خاض مواجهة قوية أمام كوت ديفوار، ثم اضطر للعب المباراة التالية بعد يومين فقط، في ظل ظروف صعبة شملت السفر المتكرر وتغيير أماكن الإقامة.

وأوضح أن منتخب السنغال حصل على راحة أطول، حيث لعب مبارياته في نفس المدينة طوال البطولة، دون تغيير في الفندق أو مكان النوم، وهو ما منح لاعبيه استقرارًا أفضل.

فارق الراحة كان مؤثرًا

وأكد المدير الفني أن هناك فارق راحة وصل إلى 24 ساعة بين المنتخبين قبل المباراة، وهو فارق مؤثر في مثل هذه المواجهات القوية. وأضاف أن ضيق الوقت والسفر المستمر أثرا سلبًا على الاستعداد البدني والذهني للاعبين، مقارنة بالسنغال التي تمتعت بيوم راحة إضافي ولعبت في نفس الملعب منذ بداية البطولة.

لسنا أصحاب أعذار

وشدد حسام حسن على أنه لا يلجأ للأعذار، لكنه يطالب بالعدالة وتكافؤ الفرص بين المنتخبات المشاركة، مؤكدًا أن مبدأ المساواة يجب أن يُراعى في البطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأفريقية.

أخطاء تحكيمية ومطالب بالإنصاف

وأشار العميد إلى وجود بعض الأخطاء التحكيمية خلال المباراة، موضحًا أن من حقه المطالبة بحقه فيها، متمنيًا أن يكون هناك تدخل من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لضمان العدالة في تنظيم البطولات القارية.

الجماهير والضغوط النفسية

وتطرق المدير الفني إلى الأجواء الجماهيرية، مؤكدًا أن الجماهير كانت ضد المنتخب منذ دخول اللاعبين إلى الملعب، مطالبًا لاعبيه بعدم التركيز على ذلك رغم أن المنتخبات المتنافسة عربية.

ختام برسالة فخر وشكر

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن مصر هي أم العرب وأم أفريقيا بتاريخها وبطولاتها، مشيرًا إلى أن المنتخب يواجه ضغوطًا كبيرة بسبب الغيرة من تاريخه العريق، موجّهًا الشكر لجميع اللاعبين على ما قدموه من مجهود والتزام داخل الملعب.

