مسئول أمريكي: قاذفات بعيدة المدى وضعت بحالة تأهب لتنفيذ ضربات ثانوية بإيران
البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل
الأزمة الإيرانية.. ضغوط خارجية وعقوبات أمريكية تثقل كاهل الشعب
أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟
وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا أي نية لإعدام الناس شنقاً
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي
القضية التاسعة.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة
الولايات المتحدة تحرك مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نحو الشرق الأوسط
ترامب عن رضا بهلوي: يبدو لطيفاً لكن لست متأكداً من أنهم سيقبلونه كزعيم في إيران
التفاصيل الكاملة لبرنامج الماجستير المهني في إدارة البنوك (MBA) من تجارة عين شمس
مفتاح سري قبل أول رسالة .. واتساب يُغيّر قواعد المُحادثات
الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر
رياضة

محمد بركات: تواجد منتخب مصر في المربع الذهبي إنجاز.. والسنغال استحقت الفوز

محمد بركات
محمد بركات
باسنتي ناجي

أشاد محمد بركات نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بمشوار المنتخب الوطني خلال البطولة، مؤكدًا أن التواجد في المربع الذهبي يُعد إنجازًا في ظل الظروف والتوقعات التي سبقت المنافسات، مشيرًا إلى أن منتخب السنغال كان الطرف الأفضل في المواجهة الأخيرة واستحق الفوز.

مدحت شلبي

وقال بركات، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2، إن وصول منتخب مصر إلى هذا الدور يحسب للاعبين والجهاز الفني، موضحًا أن الكثيرين لم يكونوا يتوقعون تواجد المنتخب في هذا المركز أو التأهل إلى نصف النهائي.

وأضاف: «كتر خير اللاعبين والجهاز الفني على تواجد مصر في المكان ده، سواء حصلنا على المركز الثالث أو الرابع، وجودنا في المربع الذهبي شيء جيد جدًا».

وأكد بركات دعمه الكامل للمنتخب خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: «إحنا في ضهر المنتخب، وإن شاء الله نطور الأداء قبل كأس العالم».

وتحدث نجم الأهلي السابق عن الفارق بين مواجهتي كوت ديفوار والسنغال، موضحًا أن المنتخب المصري خاض مباراة كوت ديفوار بأسلوب دفاعي بحت مع الاعتماد على الكرات المرتدة ونجح في استغلالها، بينما اختلف الوضع تمامًا أمام السنغال.

وأوضح: «أمام السنغال كنا مستنيين الهدف ييجي في مرمانا، لأنهم كانوا الأفضل والأكثر سيطرة، ولم يكونوا في عجلة من أمرهم، على عكس مباراة كوت ديفوار».

واختتم محمد بركات تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر لم يشكل خطورة حقيقية خلال لقاء السنغال، وأن الفوز ذهب لمن يستحقه، وهو منتخب السنغال، مشددًا في الوقت نفسه على أن تواجد مصر ضمن الأربعة الكبار يُعد أمرًا إيجابيًا للغاية.

محمد بركات

