محمد بركات: تواجد منتخب مصر في المربع الذهبي إنجاز.. والسنغال استحقت الفوز

أشاد محمد بركات نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بمشوار المنتخب الوطني خلال البطولة، مؤكدًا أن التواجد في المربع الذهبي يُعد إنجازًا في ظل الظروف والتوقعات التي سبقت المنافسات، مشيرًا إلى أن منتخب السنغال كان الطرف الأفضل في المواجهة الأخيرة واستحق الفوز.

مدحت شلبي

وقال بركات، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2، إن وصول منتخب مصر إلى هذا الدور يحسب للاعبين والجهاز الفني، موضحًا أن الكثيرين لم يكونوا يتوقعون تواجد المنتخب في هذا المركز أو التأهل إلى نصف النهائي.

وأضاف: «كتر خير اللاعبين والجهاز الفني على تواجد مصر في المكان ده، سواء حصلنا على المركز الثالث أو الرابع، وجودنا في المربع الذهبي شيء جيد جدًا».

وأكد بركات دعمه الكامل للمنتخب خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: «إحنا في ضهر المنتخب، وإن شاء الله نطور الأداء قبل كأس العالم».

وتحدث نجم الأهلي السابق عن الفارق بين مواجهتي كوت ديفوار والسنغال، موضحًا أن المنتخب المصري خاض مباراة كوت ديفوار بأسلوب دفاعي بحت مع الاعتماد على الكرات المرتدة ونجح في استغلالها، بينما اختلف الوضع تمامًا أمام السنغال.

وأوضح: «أمام السنغال كنا مستنيين الهدف ييجي في مرمانا، لأنهم كانوا الأفضل والأكثر سيطرة، ولم يكونوا في عجلة من أمرهم، على عكس مباراة كوت ديفوار».

واختتم محمد بركات تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر لم يشكل خطورة حقيقية خلال لقاء السنغال، وأن الفوز ذهب لمن يستحقه، وهو منتخب السنغال، مشددًا في الوقت نفسه على أن تواجد مصر ضمن الأربعة الكبار يُعد أمرًا إيجابيًا للغاية.