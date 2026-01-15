قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

خالد جاد الله: منتخب مصر لم يقصر.. وتفاصيل صغيرة سبب الخسارة من السنغال

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن بطولة كأس الأمم الإفريقية تشهد مستوى فنيًا عاليًا ومنافسة قوية بين المنتخبات، مشيرًا إلى أن الفرق التي وصلت إلى الأدوار الإقصائية تضم لاعبين محترفين في كبرى الأندية العالمية.

خالد جاد الله

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن منتخبات دور الثمانية جميعها على مستوى فني مرتفع، وكان التركيز منصبًا على الوصول إلى المباراة النهائية، مؤكدًا أن منتخب مصر لم يُقصّر على الإطلاق، وأن اللاعبين قدموا أداءً جيدًا يليق باسم الكرة المصرية.

وأوضح أن خسارة المنتخب الوطني لم تكن نتيجة تقصير من اللاعبين أو الجهاز الفني، وإنما جاءت بسبب تفاصيل صغيرة تحسم مثل هذه المواجهات الكبرى، مثل تسديدة ساديو ماني، مؤكدًا أن كرة القدم دائمًا ما يكون فيها فائز ومهزوم، ولا يمكن الحزن في ظل تقديم أفضل ما يمكن داخل الملعب.

وأشاد جاد الله بالدور الذي قدمه حسام حسن مع المنتخب، مؤكدًا أنه نجح في مهمة صعبة فشل فيها العديد من المدربين، وهي احتواء اللاعبين وبناء علاقة قائمة على الثقة والدعم النفسي، مشيرًا إلى أن محمد صلاح نفسه أكد أن هذا المعسكر يُعد من أفضل الفترات التي قضاها مع منتخب مصر.

وأشار نجم المنتخب السابق إلى أن خسارة منتخب المغرب أمام نيجيريا كانت ستُخفف من حزن الجماهير المصرية بعد الخسارة أمام السنغال، في ظل المنافسة القوية التي تشهدها البطولة.

وتحدث عن الجوانب الفنية لمباراة مصر والسنغال، موضحًا أن المنتخب السنغالي أغلق المساحات بشكل جيد أمام محمد صلاح وعمر مرموش، ولم يمنح منتخب مصر الفرصة لخلق فرص حقيقية للتسجيل، ورغم ذلك لم يشكل خطورة كبيرة، باستثناء الهدف الذي جاء بمهارة فردية من ماني.

وأكد جاد الله أن محمد الشناوي لا يتحمل مسؤولية الهدف، موضحًا أن الكرة مرت من بين قدمي مدافعين، ولا يمكن لأي حارس مرمى التعامل مع تسديدة بهذه الطريقة.

واختتم تصريحاته بالإشادة بمنتخب المغرب، مؤكدًا أنه منتخب كبير ويستحق التأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، متوقعًا أن يسيطر على البطولة القارية خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل نجاحه في تحقيق تواصل الأجيال وبناء فريق قوي للمستقبل.

منتخب مصر الاهلي السنغال خالد جاد الله

