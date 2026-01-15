قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
الرئيس التنفيذي لـ CMA لمحطات الحاويات: محطة البحر الأحمر تجسد بوضوح رؤية مصر 2030
حملة لمصادرة مكبرات الصوت بـ«التكاتك» في بيلا بكفر الشيخ | صور
ياسر حسان يكشف لـ"صدى البلد" كواليس انسحابه من انتخابات رئاسة الوفد
مدبولي يشهد تفريغ أول حاوية إلكترونياً بمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات
بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة
بعثة مصر تتوجه لـ كازابلانكا اليوم لمواجهة نيجيريا بأمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

تغادر بعثة منتخب مصر مدينة طنجة متوجهة للعاصمة الدار البيضاء كازابلانكا لخوض مباراة المركز الثالث والرابع.

وتتحرك بعثة مصر اليوم، الخميس، قبل مواجهة نيجيريا يوم السبت المقبل على أمل حصد البرونزية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد خروج المنتخبين من الدور نصف النهائي للبطولة.

وتأتي هذه المباراة لتمنح كلا المنتخبين فرصة إنهاء مشوارهما القاري بنتيجة إيجابية، وحصد الميدالية البرونزية، في ظل رغبة كل طرف في مصالحة جماهيره وتأكيد حضوره القوي على الساحة الأفريقية.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب نيجيريا يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا.

وتنطلق المواجهة في أجواء تنافسية مرتقبة، حيث يسعى كل منتخب لتقديم أداء قوي يعكس حجم تاريخه وإمكانات لاعبيه، خاصة أن المباراة تمثل اختبارًا مهمًا قبل إسدال الستار على مشوار البطولة.

يدخل منتخب مصر اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز وإنهاء البطولة في المركز الثالث، بعد الخسارة في نصف النهائي.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال هذه المواجهة لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة السابقة، ومنح بعض اللاعبين فرصة أكبر للمشاركة، مع الحفاظ على الانضباط التكتيكي والروح القتالية المعروفة عن الفراعنة في المباريات الكبرى.

منتخب مصر أمم أفريقيا مصر والسنغال مصر ونيجيريا كأس الأمم الأفريقية

