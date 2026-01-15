ياسين بونو ينافس الحضري بنظافة الشباك في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

كشف الإعلامي أمير هشام، عن الأفضل في حراسة المرمى على مدار الأجيال، بنظافة الشباك في مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: "حراس المرمى الأكثر خروجًا بشباك نظيفة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية: 14 مباراة عصام الحضري، ويليه ياسين بونو".

عصام الحضري وياسين بونو

ويواجه منتخب المغرب نظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025



وتنطلق المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بين السنغال و المغرب، مساء الاحد المقبل في تمام الساعه التاسعة مساء، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.