حالة من الفوضى.. ترامب يستقل طائرة جديدة إلى دافوس بعد عطل بـ«إير فورس وان»
الدفاع الجوي الروسي يسقط 75 طائرة مُسيّرة أوكرانية خلال الليل
برشلونة يقترب من خطف موهبة الأهلي.. حمزة عبد الكريم على أعتاب الكامب نو | تفاصيل
بكلمات مؤثرة .. ياسمين الخطيب تبعث الأمل في قلوب مُتابعيها | ماذا قالت؟
دعاء المطر للنجاح .. بـ 12 كلمة تتذوق الفرحة وتتحقق كل أمنياتك
«تحالفات محسوبة بدقة».. خبير: ترامب يعترف بحق مصر في مياه النيل والسيسي يُؤسّس لعلاقات دولية متوازنة
ملف سد النهضة من جديد في واشنطن.. لماذا يتحرك ترامب الآن؟
تعرّف على أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
روايات صادمة.. رصاص إسرائيلي في جثامين أطفـ.ــال إيرانيين قتلــوا خلال الاحتجاجات
لو بنتي جالها حمى هننقذها إزاي.. محافظ بورسعيد لقيادات الصحة: «شغلوا وحدة سلام مصر»| شاهد
مصر تحصد جائزة أكثر الوجهات الواعدة سياحيًا لعام 2026
محافظ بورسعيد يستجيب لـ مُسنة من سكان «سلام مصر» بتخفيض تعريفة الركوب | شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برشلونة يقترب من خطف موهبة الأهلي.. حمزة عبد الكريم على أعتاب الكامب نو | تفاصيل

محمد سمير

اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم واحدة من أبرز صفقات المواهب الشابة في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، بعد توصله إلى اتفاق متقدم مع النادي الأهلي بشأن التعاقد مع حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر للناشئين، في صفقة وصفتها الصحافة الإسبانية بأنها من أكثر قصص الشتاء إثارة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، في مقدمتها صحيفة «سبورت»، أن النادي الكتالوني أنهى الجزء الأكبر من الاتفاق، وبدأ بالفعل في مراجعة الوثائق النهائية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن ضم اللاعب، الذي يُعد من أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

مفاوضات طويلة ورسوم معقدة

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن المفاوضات بين برشلونة والأهلي لم تكن سهلة، إذ استمرت لفترة طويلة بسبب الخلافات حول التفاصيل المالية، سواء فيما يخص رسوم الانتقال أو البنود الإضافية المرتبطة بالأداء، وهو ما تسبب في تأخير حسم الصفقة رغم رغبة النادي الإسباني الواضحة في ضم اللاعب.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة برشلونة ترى في حمزة عبد الكريم مشروع مهاجم متكامل، يتمتع بقدرات فنية وبدنية مميزة، جعلته محط أنظار كشافي النادي خلال الفترة الماضية، خاصة بعد ظهوره اللافت مع منتخب مصر للناشئين ومشاركته مع فرق الشباب بالأهلي.

تعقيدات إدارية تهدد الصفقة

وشهدت الصفقة بعض التعقيدات البيروقراطية في مراحلها الأخيرة، حيث انتظر برشلونة عدة أيام لتلقي المستندات الرسمية من النادي الأهلي، ما دفع إدارة النادي الإسباني إلى التفكير مؤقتًا في التراجع عن الصفقة، قبل أن يتم تجاوز هذه العقبات والوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق تضمن بندًا يضمن حقوق النادي الأهلي مستقبلًا، إذ سيقوم اللاعب بتجديد عقده مع القلعة الحمراء لمدة موسم إضافي، تحسبًا لعدم تفعيل بند الشراء من جانب برشلونة.

أرقام الصفقة وبند الشراء

ويتضمن الاتفاق إعارة اللاعب إلى برشلونة مع أحقية الشراء مقابل 3 ملايين يورو، بالإضافة إلى متغيرات وحوافز قد تصل إلى 5 ملايين يورو، ترتبط بمشاركة اللاعب وأدائه مع الفريق، وهو ما يعكس ثقة النادي الإسباني في قدراته الفنية وإمكاناته المستقبلية.

ورغم التقدم الكبير في المفاوضات، لا تزال هناك نقطة واحدة تفصل عن الإعلان الرسمي، تتعلق بالتزام برشلونة بقواعد اللعب المالي النظيف، خاصة أن بعض الحوافز المرتبطة بالصفقة تُعد قابلة للتحقق، ما قد يؤثر على سقف الرواتب داخل النادي.

وأوضحت التقارير أن رحيل أحد لاعبي فريق برشلونة أتلتيك، وعلى رأسهم مباكي فال، قد يفتح الباب أمام إتمام الصفقة بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.

الخطوة الأخيرة قبل الإعلان

ومن المنتظر، حال توقيع الاتفاقية النهائية بين برشلونة والأهلي واللاعب، أن يسافر حمزة عبد الكريم إلى إسبانيا للانضمام إلى تدريبات فريق الشباب تحت قيادة المدرب جوليانو بيليتي، في خطوة جديدة قد تفتح أمامه أبواب الاحتراف الأوروبي مبكرًا.

