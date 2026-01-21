قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
عراقجي: لن نسمح بأن يتحول دعم الإرهاب إلى ممارسة بلا ثمن في النظام الدولي
حريق يلتهم لانش سياحي بالغردقة أثناء رسوه على مارينا أحد الفنادق
عمرو زكي: رامي ربيعة تفوق على محمد صلاح في أمم أفريقيا 2025

يمنى عبد الظاهر

أثار عمرو زكي، نجم منتخب مصر السابق، جدلًا واسعًا بتصريحاته حول أداء لاعبي الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما أكد أن أحد عناصر الخط الخلفي كان أكثر تأثيرًا من نجم المنتخب الأول محمد صلاح خلال مشوار البطولة


وقال عمرو زكي في حواره ببرنامج الكلاسيكو على قناة ON E: «رامي ربيعة كان أفضل من محمد صلاح في كأس أمم أفريقيا.. وتأثيره كان أكبر».

وتابع: «معظم لاعبي منتخب مصر كانوا جيدين في مباريات كأس الأمم».

وكان منتخب مصر حقق المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعدما خسر مباراة نصف النهائي أمام السنغال بنتيجة 1-0، ثم هزم أمام نيجيريا في مباراة المركز الثالث والرابع بركلات الترجيح 4-2 بعد أن أنتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0-0.

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

تطبيق إنستاباي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

التليفون المحمول

اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة

دعاء ثاني يوم من شعبان

دعاء ثاني يوم من شعبان .. ردده يوفقك ويقضي حاجتك

مفتي الجمهورية يستقبل سفيرة مصر لدى مملكة تايلاند بدار الإفتاء المصرية

مفتي الجمهورية يستقبل سفيرة مصر لدى مملكة تايلاند

صورة تعبيرية

هل على الزوجة ذنب إذا كان زوجها يترك الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

جرينلاند وعسكرة القطب الشمالي.. لماذا يريد ترامب الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية ؟

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

