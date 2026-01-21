عمرو زكي: رامي ربيعة تفوق على محمد صلاح في أمم أفريقيا 2025

أثار عمرو زكي، نجم منتخب مصر السابق، جدلًا واسعًا بتصريحاته حول أداء لاعبي الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما أكد أن أحد عناصر الخط الخلفي كان أكثر تأثيرًا من نجم المنتخب الأول محمد صلاح خلال مشوار البطولة



وقال عمرو زكي في حواره ببرنامج الكلاسيكو على قناة ON E: «رامي ربيعة كان أفضل من محمد صلاح في كأس أمم أفريقيا.. وتأثيره كان أكبر».

وتابع: «معظم لاعبي منتخب مصر كانوا جيدين في مباريات كأس الأمم».

وكان منتخب مصر حقق المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعدما خسر مباراة نصف النهائي أمام السنغال بنتيجة 1-0، ثم هزم أمام نيجيريا في مباراة المركز الثالث والرابع بركلات الترجيح 4-2 بعد أن أنتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0-0.