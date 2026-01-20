محمد صلاح يزين قائمة ليفربول ضد مارسيليا فى دوري أبطال أوروبا

انضم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى قائمة الفريق استعدادًا لملاقاة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا، بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، التي أقيمت في المغرب.

وشارك النجم المصري في الحصة التدريبية المفتوحة اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراة غدٍ الأربعاء التي تأتي ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

قائمة ليفربول المسافرة لمواجهة مارسيليا:

أليسون، جوميز، إندو، فان دايك، كيركيز، فيرتز، سوبوسلاي، ماك أليستر، صلاح، كييزا، جونز، جاكبو، إيكيتيكي، مامارداشفيلي، روبرتسون، وودمان، فريمبونج، جرافينبيرخ، نيوني، نجوموها.