دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر

كشف أحمد حسن دروجبا، نجم كرة القدم السابق، عن تقييمه لأداء لاعبي منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم أفريقيا.



وقال “دروجبا” عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، إن عمر مرموش كان أفضل لاعب من الفراعنة في البطولة، رغم تسجيله هدفين فقط، مشيرًا إلى أن الأزمة النفسية وفقدان الثقة كانت وراء تراجع مستوى محمود تريزيجيه مع المنتخب.

وأشار دروجبا إلى أن الانتقادات التي تعرض لها محمد صلاح خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية كانت غير مبررة، مؤكدًا أن التعالي والاستهتار كانا السبب وراء ضياع ركلة جزاء المغرب أمام السنغال، وهو ما أثر على نتيجة المباراة.

وعن حراسة المرمى، وصف دروجبا مصطفى شوبير بالحارس المميز، لكنه شدد على أن الأفضل أن يستمر محمد الشناوي في المشاركة كأساسي خلال الموسم الحالي، سواء مع النادي الأهلي أو منتخب مصر.