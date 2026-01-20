قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"أكاذيب".. وزير الخارجية الإيراني ينتقد إلغاء مشاركته بدافوس
الجيش السوري: قسد انسحب من مخيم الهول وأخرج كل المحتجزين منه
شيخ الأزهر يؤكد لضيوف الأوقاف على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي بما يخدم المجتمعات
حماس: الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية
الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة
وفاة شاب داخل مسجد عقب أدائه الصلاة بشبرا الخيمة
القبض على طالبين تعاملا بشكل غير لائق مع معلمتهما
إجراءات قانونية تجاه سيدة ادعت استغلال فرد شرطة لعمله والتعدى على والدها
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول قبل مواجهة مارسيليا بدوري أبطال أوروبا

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

عاد النجم المصري محمد صلاح إلى تدريبات نادي ليفربول صباح الثلاثاء، تمهيدًا للسفر إلى فرنسا لمواجهة مارسيليا غدًا الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

 ووفقًا لشبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، سيخضع صلاح لتقييم طبي وفني شامل لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في اللقاء القاري المرتقب.

الغياب عن المباريات الأخيرة

صلاح لم يشارك مع ليفربول منذ مواجهة برايتون في أنفيلد، عندما دخل كبديل في الشوط الأول بدلًا من زميله جو جوميز. وتأتي عودته بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب المصري، الذي حل بالمركز الرابع، ليكون أمام الجهاز الفني فرصة لمراجعة حالته قبل اللقاء الأوروبي المهم.

توتر العلاقة مع الإدارة الفنية

شهدت الفترة الأخيرة توترًا بين صلاح ومدربه أرني سلوت، خاصة بعد تصريحات اللاعب الغاضبة عقب التعادل 3-3 مع ليدز يونايتد، والتي اتهم فيها النادي بـ"إلقائه تحت الحافلة" نتيجة سلسلة من النتائج السلبية للفريق، تضمنت خسارة 9 مباريات من أصل 12 خلال الفترة بين سبتمبر ونوفمبر. هذا التوتر أثار تساؤلات حول إمكانية استمرار صلاح مع الريدز حتى نهاية الموسم.

انتظار القرار النهائي

الجهاز الطبي والفني في ليفربول سيحسم خلال الساعات المقبلة مشاركة صلاح في مواجهة مارسيليا، وسط ترقب جماهيري كبير، نظرًا لأهمية النجم المصري للفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح نادي ليفربول ليفربول مارسيليا دوري أبطال أوروبا

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

روبيو يشيد بإرسال حكومة أذربيجان شحنات وقود إلى أرمينيا

روبيو يشيد بإرسال حكومة أذربيجان شحنات وقود إلى أرمينيا

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

وزير الخزانة الأمريكي: العلاقات مع أوروبا قوية رغم أزمة جرينلاند

احتجاجات وشغب بإيران

إيران: اعتقال 73 مسلحا في أصفهان على خلفية أعمال شغب مسلح

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

