محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول قبل مواجهة مارسيليا بدوري أبطال أوروبا

عاد النجم المصري محمد صلاح إلى تدريبات نادي ليفربول صباح الثلاثاء، تمهيدًا للسفر إلى فرنسا لمواجهة مارسيليا غدًا الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لشبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، سيخضع صلاح لتقييم طبي وفني شامل لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في اللقاء القاري المرتقب.

الغياب عن المباريات الأخيرة

صلاح لم يشارك مع ليفربول منذ مواجهة برايتون في أنفيلد، عندما دخل كبديل في الشوط الأول بدلًا من زميله جو جوميز. وتأتي عودته بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب المصري، الذي حل بالمركز الرابع، ليكون أمام الجهاز الفني فرصة لمراجعة حالته قبل اللقاء الأوروبي المهم.

توتر العلاقة مع الإدارة الفنية

شهدت الفترة الأخيرة توترًا بين صلاح ومدربه أرني سلوت، خاصة بعد تصريحات اللاعب الغاضبة عقب التعادل 3-3 مع ليدز يونايتد، والتي اتهم فيها النادي بـ"إلقائه تحت الحافلة" نتيجة سلسلة من النتائج السلبية للفريق، تضمنت خسارة 9 مباريات من أصل 12 خلال الفترة بين سبتمبر ونوفمبر. هذا التوتر أثار تساؤلات حول إمكانية استمرار صلاح مع الريدز حتى نهاية الموسم.

انتظار القرار النهائي

الجهاز الطبي والفني في ليفربول سيحسم خلال الساعات المقبلة مشاركة صلاح في مواجهة مارسيليا، وسط ترقب جماهيري كبير، نظرًا لأهمية النجم المصري للفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا.