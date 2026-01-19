ميكا ريتشاردز يوجه نصيحة لليفربول بشأن محمد صلاح قبل مواجهة مارسيليا

وجه النجم السابق لنادي مانشستر سيتي، ميكا ريتشاردز، توصية واضحة للمدير الفني لفريق ليفربول، آرني سلوت، بشأن مشاركة المصري محمد صلاح بعد عودته من بطولة كأس أمم إفريقيا.

واختتم صلاح مشاركته مع منتخب مصر يوم السبت الماضي بخسارة مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا بركلات الترجيح، ليعود إلى صفوف ليفربول استعدادًا لمواجهة مارسيليا يوم الأربعاء في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحات نشرتها شبكة ليفربول دوت كوم الإنجليزية، قال ريتشاردز: "يجب أن يبدأ محمد صلاح أساسيًا. أعلم أن فريمبونج لعب على الجناح الأيمن، لكن صلاح يجب أن يكون في التشكيل الأساسي".

وأضاف: "صلاح سيعود متعطشًا للفوز، كما أنه قدم أداءً رائعًا في كأس الأمم الإفريقية. ربما يلعب فلوريان فيرتز على الجناح الأيسر، لكن يجب إشراك صلاح على أي حال".

وأوضح ريتشاردز توقعاته لتشكيلة الفريق: "فيرتز على الجناح الأيسر، وربما يلعب بدلاً من كودي جاكبو نظرًا لمستواه الحالي، مع دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافنبيرخ، وأليكسيس ماك أليستر في خط الوسط. هذا ما أعتقد أن سلوت سيختاره".

تأتي نصيحة ريتشاردز في وقت يبحث فيه ليفربول عن أفضل تشكيلة لضمان الأداء القوي وتحقيق النتائج الإيجابية في دوري أبطال أوروبا بعد فترة غياب نجمه المصري عن المباريات.