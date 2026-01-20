منتخب مصر يحسم الجدل حول اعتزال محمد صلاح دوليا

نفى محمد مراد، المنسق الإعلامي للمنتخب المصري الأول، صحة ما تردد مؤخرًا حول نية محمد صلاح اعتزال اللعب الدولي، عقب إنهاء الفراعنة مشاركتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمركز الرابع.

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يحسم الجدل حول اعتزال محمد صلاح دوليا

وأوضح مراد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأنباء المتداولة لا تمت للواقع بصلة، مؤكدًا أنه لم يصدر أي حديث داخل معسكر المنتخب بشأن اعتزال قائد الفراعنة.

وأشار إلى أن مثل هذه الشائعات تظهر دائمًا في الفترات التي تشهد نتائج غير مرضية، لافتًا إلى أن الأمر تكرر سابقًا بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2022 عقب الخسارة أمام السنغال.

وشدد المنسق الإعلامي ، على أن حالة الحزن التي تسود أجواء المنتخب لا تعني صحة ما يتم تداوله، موضحًا أن محمد صلاح لا يزال عنصرًا أساسيًا ومؤثرًا داخل صفوف الفراعنة.

كما دعا مراد إلى دعم الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مؤكدًا أن المدرب الوطني بات يمتلك مكانة واضحة في الكرة الإفريقية، ويستحق المساندة في المرحلة المقبلة.

واختتم حديثه مطالبًا جماهير الكرة المصرية، بعدم الالتفات إلى الشائعات، والوقوف خلف المنتخب من أجل استعادة المسار الصحيح خلال الاستحقاقات القادمة.