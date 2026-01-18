قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
دعاء شهر شعبان 2026.. شهر رسول الله ردده من الآن واغتنم الفرصة
سفير مصر في باريس: حدثان ثقافيان كبيران بباريس يسلطان الضوء على مصر ويبرزان تراثها
الوالدان عادا من أمريكا لدفن أطفالهما.. ميت عاصم تودع "عصافير الجنة" الخمسة بعد فاجعة تسرب الغاز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

اتحاد الكرة: محمد صلاح رحب بالمساعدة في إقناع مزدوجي الجنسية بتمثيل مصر

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

كشف مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة المصري عن موافقة محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي على التواصل مع اللاعبين المحترفين مزدوجي الجنسية لإقناعهم باللعب للمنتخب

وقال أبو زهرة في تصريحات تليفزيونية: تحدثت مع محمد صلاح عن عدة ملفات وسيساهم في عدد من الملفات الفترة المقبلة أبرزهم الحديث مع اللاعبين مزدوجي الجنسية للاستعانة بهم في المنتخب.

وأضاف :محمد صلاح أكد على تقديمه المساعدة لتطوير الكرة المصرية وعدم تأخره في أي شئ يساعد البلد.

عودة منتخب مصر 

تعود مساء اليوم الأحد بعثة منتخب مصر الوطني عقب الإنتهاء من المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر أن تصل بعثة منتخب مصر الوطني إلي مطار القاهرة فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.

ويغادر الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي إلي انجلترا عقب الإنتهاء من المشاركة رفقة منتخب مصر الوطني فى كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتلقى منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خسارة أمام نظيره منتخب نيجيريا بركلات الترجيح فى مباراة تحديد المركز الثالث فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

فيما يطير مصطفى محمد مهاجم فريق نانت إلى فرنسا للمشاركة ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي عقب الانتهاء من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

الأنبا رافائيل وخدام الكنيسة

بحضور الأنبا رافائيل.. معهد مارمرقس يحتفل بتخرج دفعة جديدة | صور

شمامسة الكنيسة

ضمن جولته الرعوية بالخليج.. الأنبا أباكير يصلي قداسا إلهيًا بأبو ظبي

مقررة لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، الدكتورة منى الحديدي

منى الحديدي: تمكين الشباب استثمار طويل الأجل لبناء دولة قوية قادرة على الابتكار

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

