ناقد: نتائج منتخب مصر لم تكن كارثية ومباراة نيجيريا شهدت تحسنا ملحوظا

قال الناقد الرياضي أمير نبيل إن أداء منتخب مصر شهد تحسنا نسبيا في مباراة نيجيريا مقارنة بمواجهة السنغال، رغم الغيابات والنواقص التي دفعت الجهاز الفني لإجراء تغييرات على التشكيل.

وأكد أمير نبيل، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن حسم المباراة عبر ركلات الترجيح كان عامل توفيق بالدرجة الأولى.

وأشاد بأداء الحارس مصطفى شوبير، موضحًا أنه قدم مباراة قوية وتصدى لركلة جزاء، مشددًا على أن ركلات الترجيح تخضع لعوامل نفسية وفنية معقدة.

وأكد على أن نتائج المنتخب لم تكن كارثية، إلا أن الإحباط الجماهيري جاء بسبب تراجع المستوى في بعض المباريات، خاصة مواجهة السنغال التي كانت الأضعف خلال مشوار المنتخب.