كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق

تحدث جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، عن الوضع الحالي للفريق تحت قيادة المدرب آرني سلوت، مشيرًا إلى تراجع نتائج "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرًا، وما يثير القلق حول مستوى الفريق في الفترة الأخيرة.

وأوضح كاراجر، في تصريحات لموقع "ليفربول دوت كوم"، أن الفريق عانى من سلسلة تعادلات في الدوري، شملت مواجهات ليدز يونايتد، فولهام، آرسنال وبيرنلي، مشيرًا إلى أن ليفربول يبدو أحيانًا مترددًا وحذرًا بشكل مبالغ فيه أثناء اللعب، وهو ما لم يظهر بشكل واضح فقط في مباراة بيرنلي الأخيرة، حيث قدم الفريق أداءً جيدًا ولكن الحظ لم يكن في صفه.

وأضاف أن الأداء الفردي والجماعي لا يعكس دائمًا النتائج النهائية، مؤكدًا أن التحدي الأكبر أمام سلوت هو إيجاد توازن فعال بين الهجوم والدفاع.

وبين كاراجر أن بداية الموسم شهدت تركيز الفريق على الهجوم بشكل مبالغ فيه، ما جعل الدفاع مكشوفًا، قبل أن يتدخل سلوت ويعمل على تقليل الخسائر ومعالجة هذا الخلل.

وأشار كاراجر إلى أن التوجه الدفاعي المبالغ فيه لاحقًا تسبب في فقدان الفريق للسرعة والحيوية في الهجمات المرتدة، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية لم تتغير: ليفربول يحتاج إلى توازن مستمر بين الدفاع والهجوم لتحقيق أفضل النتائج.

واختتم كاراجر تصريحاته مؤكدًا أن عودة محمد صلاح قد تكون عاملاً مهمًا في إعادة الحيوية الهجومية للفريق، ورفع المستوى العام في المباريات المقبلة، خاصة مع مواجهة مارسيليا الفرنسي الأربعاء المقبل ضمن دوري أبطال أوروبا.