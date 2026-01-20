قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
حماس تؤكد تعاونها مع اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور في القطاع
رياضة

كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق

إسراء أشرف

تحدث جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، عن الوضع الحالي للفريق تحت قيادة المدرب آرني سلوت، مشيرًا إلى تراجع نتائج "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرًا، وما يثير القلق حول مستوى الفريق في الفترة الأخيرة.

وأوضح كاراجر، في تصريحات لموقع "ليفربول دوت كوم"، أن الفريق عانى من سلسلة تعادلات في الدوري، شملت مواجهات ليدز يونايتد، فولهام، آرسنال وبيرنلي، مشيرًا إلى أن ليفربول يبدو أحيانًا مترددًا وحذرًا بشكل مبالغ فيه أثناء اللعب، وهو ما لم يظهر بشكل واضح فقط في مباراة بيرنلي الأخيرة، حيث قدم الفريق أداءً جيدًا ولكن الحظ لم يكن في صفه.

وأضاف أن الأداء الفردي والجماعي لا يعكس دائمًا النتائج النهائية، مؤكدًا أن التحدي الأكبر أمام سلوت هو إيجاد توازن فعال بين الهجوم والدفاع.

وبين كاراجر أن بداية الموسم شهدت تركيز الفريق على الهجوم بشكل مبالغ فيه، ما جعل الدفاع مكشوفًا، قبل أن يتدخل سلوت ويعمل على تقليل الخسائر ومعالجة هذا الخلل.

وأشار كاراجر إلى أن التوجه الدفاعي المبالغ فيه لاحقًا تسبب في فقدان الفريق للسرعة والحيوية في الهجمات المرتدة، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية لم تتغير: ليفربول يحتاج إلى توازن مستمر بين الدفاع والهجوم لتحقيق أفضل النتائج.

واختتم كاراجر تصريحاته مؤكدًا أن عودة محمد صلاح قد تكون عاملاً مهمًا في إعادة الحيوية الهجومية للفريق، ورفع المستوى العام في المباريات المقبلة، خاصة مع مواجهة مارسيليا الفرنسي الأربعاء المقبل ضمن دوري أبطال أوروبا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

