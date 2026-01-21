حين يتكلم توني .. هاتريك يلمع فى سماء الراقى و تؤكد زعامة النجم الإنجليزي في الأهلي .. ويلاحق رونالدو على الهداف

فرض النجم الإنجليزي إيفان توني نفسه بطلًا لمشهد الجولة في دوري روشن السعودي بعدما قاد فريقه أهلي جدة لتحقيق فوز عريض على الخليج بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ليؤكد المهاجم الإنجليزي قيمته كأحد أهم مفاتيح الانتصار في صفوف الأهلي الملقب بـ " الراقي " .

وعاش الأهلي أمسية صعبة في بدايتها بعدما فاجأ الخليج أصحاب الأرض بهدف مبكر أربك الحسابات إلا أن توني رفض نهاية سلبية وقاد انتفاضة هجومية حاسمة في الشوط الثاني سجل خلالها ثلاثة أهداف " هاتريك " قلبت الموازين تمامًا ومنحت الأهلي ثلاث نقاط ثمينة في سباق القمة.

وبحسب أرقام شبكة " أوبتا " العالمية للإحصائيات فإن تأثير توني تجاوز حدود التسجيل بعدما أحرز 9 أهداف من آخر 13 هدفًا سجلها الأهلي في الدوري كما أسهمت أهدافه الأخيرة في حصد 9 نقاط كاملة لفريقه ليؤكد أنه اللاعب الأكثر حسماً في مشوار الأهلي خلال الأسابيع الماضية.

وواصل المهاجم الإنجليزي تألقه هذا الموسم رافعًا رصيده إلى 14 هدفًا في دوري روشن ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو بفارق هدف وحيد في صراع مشتعل على لقب الهداف.

الأعلي فى روشن

وأشارت الإحصائيات إلى أن أهداف توني هذا الموسم منحت الأهلي 18 نقطة كاملة وهو الرقم الأعلى لأي لاعب مع فريق واحد في النسخة الحالية من المسابقة ما يعكس مدى تأثيره المباشر على نتائج " الراقي ".

هاتريك توني

وجاءت أهداف توني الثلاثة في توقيت مثالي حيث أدرك التعادل بتسديدة مباشرة قرب الدقيقة 60 قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد مجهود فردي مميز ثم اختتم ثلاثيته بعد تمريرة حاسمة من النجم الجزائري رياض محرز وسط احتفالات جماهيرية كبيرة في مدرجات ملعب الأهلي.

الاشادة بـ " توني "

وعقب المباراة أشاد الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي بالأداء الجماعي لفريقه مشددًا على أن ردة الفعل في الشوط الثاني كانت مفتاح الفوز مؤكدًا في الوقت ذاته ثقته الكاملة في قدرات توني ومعبرا عن استغرابه من الانتقادات التي طالته في فترات سابقة.

وقال يايسله إن الأهلي يعيش فترة إيجابية بعد تحقيق ستة انتصارات متتالية مشيرًا إلى أن دعم الجماهير لعب دورًا مهمًا في العودة بالمباراة مع التأكيد على أهمية الحفاظ على التركيز في ظل ضغط المباريات.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة ليواصل مطاردة الصدارة بينما تجمد رصيد الخليج عند 24 نقطة في منتصف جدول الترتيب.

ليلة جديدة أثبت خلالها إيفان توني أن حضوره لا يقتصر على التسجيل فقط بل على صناعة الفارق وقيادة الأهلي في اللحظات الصعبة بهاتريك أعاد التأكيد على أن النجم الإنجليزي بات العنوان الأبرز في سماء الراقي.