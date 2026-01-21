قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
عراقجي: لن نسمح بأن يتحول دعم الإرهاب إلى ممارسة بلا ثمن في النظام الدولي
حريق يلتهم لانش سياحي بالغردقة أثناء رسوه على مارينا أحد الفنادق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حين يتكلم توني .. هاتريك يلمع فى سماء الراقى و تؤكد زعامة النجم الإنجليزي في الأهلي .. ويلاحق رونالدو على الهداف

الإنجليزي إيفان توني
الإنجليزي إيفان توني

فرض النجم الإنجليزي إيفان توني نفسه بطلًا لمشهد الجولة في دوري روشن السعودي بعدما قاد فريقه أهلي جدة لتحقيق فوز عريض على الخليج بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ليؤكد المهاجم الإنجليزي قيمته كأحد أهم مفاتيح الانتصار في صفوف الأهلي الملقب بـ " الراقي " .

وعاش الأهلي أمسية صعبة في بدايتها بعدما فاجأ الخليج أصحاب الأرض بهدف مبكر أربك الحسابات إلا أن توني رفض نهاية سلبية وقاد انتفاضة هجومية حاسمة في الشوط الثاني سجل خلالها ثلاثة أهداف " هاتريك " قلبت الموازين تمامًا ومنحت الأهلي ثلاث نقاط ثمينة في سباق القمة.

وبحسب أرقام شبكة " أوبتا " العالمية للإحصائيات فإن تأثير توني تجاوز حدود التسجيل بعدما أحرز 9 أهداف من آخر 13 هدفًا سجلها الأهلي في الدوري كما أسهمت أهدافه الأخيرة في حصد 9 نقاط كاملة لفريقه ليؤكد أنه اللاعب الأكثر حسماً في مشوار الأهلي خلال الأسابيع الماضية.

وواصل المهاجم الإنجليزي تألقه هذا الموسم رافعًا رصيده إلى 14 هدفًا في دوري روشن ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو بفارق هدف وحيد في صراع مشتعل على لقب الهداف.

الأعلي فى روشن

وأشارت الإحصائيات إلى أن أهداف توني هذا الموسم منحت الأهلي 18 نقطة كاملة وهو الرقم الأعلى لأي لاعب مع فريق واحد في النسخة الحالية من المسابقة ما يعكس مدى تأثيره المباشر على نتائج " الراقي ".

هاتريك توني

وجاءت أهداف توني الثلاثة في توقيت مثالي حيث أدرك التعادل بتسديدة مباشرة قرب الدقيقة 60 قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد مجهود فردي مميز ثم اختتم ثلاثيته بعد تمريرة حاسمة من النجم الجزائري رياض محرز وسط احتفالات جماهيرية كبيرة في مدرجات ملعب الأهلي.

الاشادة بـ " توني " 

وعقب المباراة أشاد الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي بالأداء الجماعي لفريقه مشددًا على أن ردة الفعل في الشوط الثاني كانت مفتاح الفوز مؤكدًا في الوقت ذاته ثقته الكاملة في قدرات توني ومعبرا عن استغرابه من الانتقادات التي طالته في فترات سابقة.

وقال يايسله إن الأهلي يعيش فترة إيجابية بعد تحقيق ستة انتصارات متتالية مشيرًا إلى أن دعم الجماهير لعب دورًا مهمًا في العودة بالمباراة مع التأكيد على أهمية الحفاظ على التركيز في ظل ضغط المباريات.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة ليواصل مطاردة الصدارة بينما تجمد رصيد الخليج عند 24 نقطة في منتصف جدول الترتيب.

ليلة جديدة أثبت خلالها إيفان توني أن حضوره لا يقتصر على التسجيل فقط بل على صناعة الفارق وقيادة الأهلي في اللحظات الصعبة بهاتريك أعاد التأكيد على أن النجم الإنجليزي بات العنوان الأبرز في سماء الراقي.

أهلي جدة إيفان توني دوري روشن السعودي الخليج الإنجليزي إيفان توني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

تطبيق إنستاباي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

التليفون المحمول

اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

من مصر إلى غزة في شتاء قاسٍ.. الهلال الأحمر يدفع قافلة «زاد العزة» 121

الاكاديمية المهنية للمعلمين

تنبيه عاجل بشأن إجراءات منح شهادة الصلاحية اللازمة لتغيير المسمي الوظيفي للمعلمين

شراكة استراتيجية لإطلاق صندوق جديد للمناخ

شراكة «إماراتية – عالمية» لإطلاق صندوق «ألتيرا» للمناخ بـ 250 مليون دولار

بالصور

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

جرينلاند وعسكرة القطب الشمالي.. لماذا يريد ترامب الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية ؟

جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى

فيديو

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد