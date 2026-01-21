قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد ومكان جنازة وعزاء الملحن محمد عزت
الرئيس السيسي يشارك في جلسة الحوار الخاصة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي
وزيرا المالية والاستثمار يجتمعان مع كوكاكولا العالمية لبحث زيادة استثماراتها في مصر
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
تحقيقات وملفات

هذا هو التحذير الأخير من الله.. القصة الكاملة لحرق تمثال رونالدو في ماديرا .. والشرطة البرتغالية تطارد الفاعل

رونالدو
رونالدو

فتحت الشرطة البرتغالية تحقيقا عاجلا عقب واقعة صادمة شهدتها جزيرة ماديرا مسقط رأس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما أقدم شخص مجهول على إشعال النار في التمثال البرونزي للاعب في حادثة أثارت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام برتغالية فإن الواقعة حدثت في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء بالقرب من متحف CR7 في مدينة فونشال حيث قام شاب بتصوير نفسه أثناء سكب مادة قابلة للاشتعال على التمثال قبل أن يشعل النيران باستخدام ولاعة في مشهد وثقه بالكامل ونشره لاحقًا عبر حسابه على موقع " إنستجرام  " .

وأظهر المقطع المصور تصاعد ألسنة اللهب حول التمثال فيما بدا الشاب يتراجع إلى الخلف لتفادي امتداد النيران إليه قبل أن يبدأ في أداء حركات راقصة غريبة على أنغام موسيقى راب صاخبة كان قد أحضر لها مكبر صوت إلى موقع الحادث.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك إذ أرفق صاحب الحساب الذي يعرف نفسه باسم المستخدم zaino.tcc.filipe الفيديو برسالة أثارت مزيدا من الجدل كتب فيها عبارة غامضة قال فيها: " هذا هو التحذير الأخير من الله " ما دفع كثيرون لاعتبار الواقعة سلوكا متطرفا وغير مبرر.

بدون بيانات رسمية

وحتى اللحظة لم تصدر الجهات الرسمية بيانًا واضحًا حول حجم الأضرار التي لحقت بالتمثال خاصة أن النيران اشتعلت بقوة في البداية قبل أن تخمد سريعًا كما لم يتم الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات رغم تأكيد الشرطة أنها حددت هوية الشخص المتورط وتواصل البحث عنه.

انتقادات للفاعل

وشهد حساب الشاب على إنستجرام موجة انتقادات حادة سواء من جماهير كريستيانو رونالدو أو من متابعين عاديين حيث اعتبر كثيرون أن ما قام به لا يندرج سوى تحت إطار السعي للفت الانتباه وحصد التفاعل دون أي مبرر أخلاقي أو فني.

وكتب أحد المعلقين: " ما فعلته غير مقبول على الإطلاق لا علاقة له بحرية التعبير" فيما قال آخر: " كنت أتابعك لكن هذه الحركة تجاوزت كل الحدود ".

اعتداءت سابقة

ويذكر أن تمثال رونالدو الذي يبلغ ارتفاعه نحو 11 قدمًا سبق أن تعرض لاعتداءت سابقة أبرزها في عام 2016 حين أقدم بعض مشجعي الأرجنتيني ليونيل ميسي على تخريبه ما دفع السلطات لاحقًا إلى نقله إلى موقعه الحالي بجوار المتحف الخاص باللاعب.

وكان كريستيانو رونالدو قد حضر بنفسه مراسم إزاحة الستار عن التمثال في عام 2014 والتقط حينها صورًا تذكارية برفقة عائلته وعلّق قائلًا: " إنه شعور مميز للغاية أن يكون لي تمثال في مسقط رأسي ".

ورغم الجدل الذي صاحب التمثال منذ الكشف عنه بسبب انتقادات تتعلق بتفاصيله وشبهه بالنجم البرتغالي فإنه ظل أحد المعالم السياحية البارزة في ماديرا قبل أن تعيده هذه الواقعة إلى دائرة الجدل من جديد.

وتواصل الشرطة البرتغالية تحقيقاتها وسط انتظار لبيان رسمي يكشف ملابسات الحادث والإجراءات القانونية المنتظرة بحق الفاعل.

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

تطبيق إنستاباي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

التليفون المحمول

اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة

جانب من الاجتماع

وزير الإسكان يترأس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية

جانب من المشاركة

المشاط: التوسع في أدوات التمويل للقطاع الخاص بالتعاون مع بنوك التنمية

جانب من الاجتماع

جمعية رجال الأعمال : آلية جديدة تعيد تشكيل الاستثمار العقاري في مصر

بالصور

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

جرينلاند وعسكرة القطب الشمالي.. لماذا يريد ترامب الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية ؟

جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى

فيديو

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

