دوري روشن السعودي .. تشكيل الشباب ضد كتيبة رونالدو

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي تحت قيادة ،الإسباني إيمانول ألجواسيل، المدير الفني ، عن تشكيل فريقه لمواجهة النصر السعودي في ديربي الجولة الـ16 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 31 نقطة، في المقابل يتواجد الشباب في المركز الـ14 برصيد 11 نقطة .

وجاء تشكيل الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: محمد آل ثاني – ويسلي هوديت – جوش براونهيل – سعد بالعبيد.

خط الوسط: أوناي هيرنانديز – فنسنت سيرو – همام الهمامي– ياسين عدلي.

خط الهجوم: كارلوس جونيور – يانيك كاراسكو.