مبابي يعادل الرقم القياسي الأسطوري لكريستيانو رونالدو

نجح الفرنسي كيليان مبابي في كتابة رقم تاريخي جديد باسمه، بعدما عادل إنجاز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في عدد الأهداف المسجلة خلال مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا في موسم واحد.

وسجل مبابي هدفه الحادي عشر في نسخة دوري الأبطال 2025-2026، خلال مواجهة ريال مدريد أمام موناكو على ملعب سانتياجو برنابيو، بعدما هز الشباك مرتين قبل نهاية الشوط الأول، ليصل إلى الرقم ذاته الذي حققه رونالدو مع ريال مدريد في موسم 2015-2016.

وبهذا الإنجاز، بات مبابي على مقربة من معادلة الرقم القياسي التاريخي لأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا، والذي يحمله كريستيانو رونالدو برصيد 17 هدفًا في موسم 2013-2014.

ومع استمرار مشوار ريال مدريد في البطولة، إلى جانب المستوى التهديفي اللافت للنجم الفرنسي، تتزايد التوقعات بقدرة مبابي على تجاوز الرقم القياسي خلال أدوار خروج المغلوب، وترك بصمته الخاصة في تاريخ المسابقة القارية.

وحقق ريال مدريد فوزا كبيرا على ضيفه موناكو الفرنسي، بنتيجة 6-1، أمس الثلاثاء، في الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت سداسية الريال، بأقدام كل من كيليان مبابي "هدفين" وفرانكو ماستانتونو وتيلو كيرير "بالخطأ في مرماه" وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام في الدقائق 5 و26 و51 و55 و63 و80.