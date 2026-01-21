ضربة البداية.. منتخب مصر لليد يواجه الجابون اليوم في افتتاح مشواره ببطولة أفريقيا

يفتتح منتخب مصر الأول لكرة اليد مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية، عندما يلتقي اليوم مع منتخب الجابون في تمام الثانية عشرة ظهرًا، ضمن منافسات البطولة المقامة في رواندا خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الجاري.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق ضربة بداية قوية في مستهل مشواره القاري، في ظل رغبة الجهاز الفني واللاعبين في الظهور بأفضل مستوى ممكن، والحفاظ علي اللقب كابطال لأفريقيا للمرة الرابعة علي التوالي ، ومواصلة مشوار المنافسة على اللقب الإفريقي.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية من بطولة أمم إفريقيا، والتي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، في مجموعة قوية يتطلع خلالها الفراعنة لفرض سيطرتهم منذ الجولة الأولى..

وصل منتخبنا رواندا امس الاول وتدرب امس استعدادا للجابون بقيادة مديره الفني الإسباني باسكوال ..

يترأس البعثة الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد الذي بذل مجهودا كبيرا لتذليل كل العقبات من طريق المنتخب وسعي لتتغيير فندق الاقامه بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لتوفير افضل متطلبات الإقامة والإعاشة لتوفير اكبر قدر من التركيز للمنتخب في البطولة