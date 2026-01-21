قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة تثير أضواء ملونة في جميع أنحاء العالم.. تفاصيل
رياضة

ضربة البداية.. منتخب مصر لليد يواجه الجابون اليوم في افتتاح مشواره ببطولة أفريقيا

منتخب مصر لليد
منتخب مصر لليد
عبدالله هشام

يفتتح منتخب مصر الأول لكرة اليد مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية، عندما يلتقي اليوم مع منتخب الجابون في تمام الثانية عشرة ظهرًا، ضمن منافسات البطولة المقامة في رواندا خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الجاري.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق ضربة بداية قوية في مستهل مشواره القاري، في ظل رغبة الجهاز الفني واللاعبين في الظهور بأفضل مستوى ممكن، والحفاظ علي اللقب كابطال لأفريقيا للمرة الرابعة علي التوالي ، ومواصلة مشوار المنافسة على اللقب الإفريقي.

ويلعب  منتخب مصر في المجموعة الثانية من بطولة أمم إفريقيا، والتي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، في مجموعة قوية يتطلع خلالها الفراعنة لفرض سيطرتهم منذ الجولة الأولى..
وصل منتخبنا رواندا امس الاول وتدرب امس استعدادا للجابون بقيادة مديره الفني الإسباني باسكوال ..

يترأس البعثة الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد الذي بذل مجهودا كبيرا لتذليل كل العقبات من طريق المنتخب وسعي لتتغيير فندق الاقامه بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لتوفير افضل متطلبات الإقامة والإعاشة لتوفير اكبر قدر من التركيز للمنتخب في البطولة

منتخب مصر كرة اليد اتحاد اليد منتخب مصر لكرة اليد منتخب اليد بطولة أفريقيا لليد

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

فيضانات في تونس

ظاهرة لم تحدث منذ 75 عامًا.. تونس تغرق في الفيضانات والجيش يتدخل

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

الطقس

الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

ريال مدريد

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

صورة أرشيفية

رئيسة المفوضية الأوروبية: مستقبل جرينلاند يحدده شعبها فقط

صورة أرشيفية

بدء التشغيل التجريبي لمشروع تحلية المياه في العراق

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: قمة شرم الشيخ للسلام تتويجا لجهود مصر لوقف إطلاق النار

بالصور

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

