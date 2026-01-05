نجم الزمالك السابق يعلق على أداء حمزة عبد الكريم: لاعب عادي

تحدث تامر عبد الحميد «دونجا»، نجم الزمالك السابق، عن حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي، في ظل العرض المقدم من برشلونة الإسباني، مؤكدًا أنه لاعب عادي ولا يستحق كل هذا الجدل.

وقال تامر عبد الحميد «دونجا»، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «المحور»، إنه لم يتردد في تلبية نداء نادي الزمالك عندما طُلب منه قيادة فريق الشباب خلال مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة كأس عاصمة مصر، مشددًا على أن رفض طلب الزمالك أمر غير وارد بالنسبة له.

وأوضح دونجا، خلال حواره ببرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، أن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي هو من تواصل معه لتولي مهمة تدريب الفريق في تلك المباراة، نافيًا بشكل قاطع ما تردد حول قيام جون إدوارد بإلقاء المحاضرة الفنية أو وضع التشكيل قبل اللقاء.

وأضاف أن تواجد جون إدوارد مع الفريق اقتصر على خمس دقائق فقط، قدم خلالها الدعم المعنوي، ووعد بحل أي مشكلات تواجه الفريق، دون التدخل نهائيًا في الجوانب الفنية أو الحديث مع لاعبي الشباب قبل المباراة.

وأشار دونجا إلى أن منظومة نادي الزمالك تسير بشكل جيد، مؤكدًا أن الأزمة الوحيدة التي يعاني منها النادي حاليًا هي الأزمة المالية.