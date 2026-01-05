قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور
ترامب: إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا ليس أولوية إنها دولة مدمرة
ثروة أسطورية واقتصاد منهار.. كيف تحولت كنوز فنزويلا إلى وقود للأزمة والصراع؟
7293 فرصة عمل في 12 محافظة.. اعرف الأماكن والراتب والتفاصيل
تفاصيل مقتل 32 كوبيّا خلال عملية خطف مادورو
نجم الزمالك السابق يعلق على أداء حمزة عبد الكريم: لاعب عادي
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نجم الزمالك السابق يعلق على أداء حمزة عبد الكريم: لاعب عادي

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
يمنى عبد الظاهر

تحدث تامر عبد الحميد «دونجا»، نجم الزمالك السابق، عن حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي، في ظل العرض المقدم من برشلونة الإسباني، مؤكدًا أنه لاعب عادي ولا يستحق كل هذا الجدل.

وقال تامر عبد الحميد «دونجا»، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «المحور»، إنه لم يتردد في تلبية نداء نادي الزمالك عندما طُلب منه قيادة فريق الشباب خلال مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة كأس عاصمة مصر، مشددًا على أن رفض طلب الزمالك أمر غير وارد بالنسبة له.

وأوضح دونجا، خلال حواره ببرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، أن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي هو من تواصل معه لتولي مهمة تدريب الفريق في تلك المباراة، نافيًا بشكل قاطع ما تردد حول قيام جون إدوارد بإلقاء المحاضرة الفنية أو وضع التشكيل قبل اللقاء.

وأضاف أن تواجد جون إدوارد مع الفريق اقتصر على خمس دقائق فقط، قدم خلالها الدعم المعنوي، ووعد بحل أي مشكلات تواجه الفريق، دون التدخل نهائيًا في الجوانب الفنية أو الحديث مع لاعبي الشباب قبل المباراة.

وأشار دونجا إلى أن منظومة نادي الزمالك تسير بشكل جيد، مؤكدًا أن الأزمة الوحيدة التي يعاني منها النادي حاليًا هي الأزمة المالية.

دونجا تامر عبد الحميد الزمالك الأهلي حمزة عبد الكريم نادي الزمالك مواجهة الاتحاد السكندري كأس عاصمة مصر

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

مجدي الجلاد

انتي من سن بنتي.. مشادة على الهواء بين مجدي الجلاد وبرلمانية

الفاروميو جوليتا موديل 2016

الفاروميو جوليتا هاتشباك بـ 750 ألف جنيه

جيب ليبرتي موديل 2002 للبيع

اركب جيب ليبرتي سعرها 400 ألف جنيه

جهاز Xiaomi Pad 8 Pro و Apple iPad 2025

قيمة استثنائية مقابل سعر .. إليك أفضل أجهزة لوحية في 2026

اتجوز عليها.. صور جمعت بين لقاء الخميسي وعبد المنصف

هنا الزاهد تخطف الأنظار فى عيد ميلادها بجمالها ورشاقتها

فيسبوك يعجز أمام عمليات احتيال السيارات.. تفاصيل

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

