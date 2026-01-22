صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تطورات جديدة في ملف عودة الحارس الفاخوري، حيث دخل نادي بيراميدز بقوة على خط المفاوضات من خلال عرض مالي أعلى للاعب، في محاولة لحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة

‏وكتب فايق عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “خد المتابعة دي لأنها مهمة جدا..‏بيراميدز دخل على خط صفقة عودة الفاخوري بقوة براتب أعلى للاعب.. فيه شرط جزائي ثابت هيتدفع لناديه كده كده يصل إلى ١٥٠ الف دولار.. والأهلي كان سافر واتفق عل كل حاجة بما فيها ما يخص عقد عودة الفاخوري اللي بالمناسبة واحد من ضمن رغباته المشاركة لضمان التواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم”.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة يانج أفريكانز التنزاني، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

أقيم المران على ملعب استاد برج العرب، وسمح الأهلي لكافة وسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

أدى اللاعبون تدريبات بدنية قبل الانتقال إلى تنفيذ العديد من الفقرات الفنية والخططية أعقبتها تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

تضم قائمة الأهلي للمباراة كلًّا من: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عيد وأحمد سيد زيزو ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.