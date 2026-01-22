الأهلي يعلن قائمته لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

أعلن النادي الأهلي قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في اللقاء المقرر إقامته غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة على استاد برج العرب في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

قائمة الأهلي للمباراة الإفريقية

وضمت قائمة الأهلي عددًا من العناصر الأساسية وأصحاب الخبرات القارية، في إطار سعي الجهاز الفني لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق في جدول ترتيب المجموعة.

حيث جاءت الأسماء المختارة على النحو التالي: الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، محمود حسن تريزيجيه، نيتس جراديشار، محمد شكري، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد عيد، أحمد سيد زيزو، مروان عثمان، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا.

تركيز على حسم النقاط الثلاث

ويدخل الأهلي اللقاء رافعًا شعار الفوز، من أجل مواصلة المنافسة بقوة على صدارة المجموعة، مستفيدًا من إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره، في مواجهة فريق يانج أفريكانز الذي يُعد من الفرق الصعبة في البطولة القارية.

وتحظى المباراة باهتمام كبير من جماهير الأهلي، في ظل أهمية المرحلة الحالية من دور المجموعات، ورغبة الفريق في الاقتراب خطوة جديدة نحو التأهل للأدوار الإقصائية من دوري أبطال إفريقيا.