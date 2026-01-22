قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسماعيلية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز
غزل المحلة يتأخر أمام وادي دجلة 3-2 في الشوط الأول
وزير خارجية جرينلاند: الأمين العام لحلف الناتو نقل موقفنا وخطوطنا الحمراء إلى ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي يعلن قائمته لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

إسلام مقلد

أعلن النادي الأهلي قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في اللقاء المقرر إقامته غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة على استاد برج العرب في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

قائمة الأهلي للمباراة الإفريقية

وضمت قائمة الأهلي عددًا من العناصر الأساسية وأصحاب الخبرات القارية، في إطار سعي الجهاز الفني لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق في جدول ترتيب المجموعة.

 حيث جاءت الأسماء المختارة على النحو التالي: الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، محمود حسن تريزيجيه، نيتس جراديشار، محمد شكري، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد عيد، أحمد سيد زيزو، مروان عثمان، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا.

تركيز على حسم النقاط الثلاث

ويدخل الأهلي اللقاء رافعًا شعار الفوز، من أجل مواصلة المنافسة بقوة على صدارة المجموعة، مستفيدًا من إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره، في مواجهة فريق يانج أفريكانز الذي يُعد من الفرق الصعبة في البطولة القارية.

وتحظى المباراة باهتمام كبير من جماهير الأهلي، في ظل أهمية المرحلة الحالية من دور المجموعات، ورغبة الفريق في الاقتراب خطوة جديدة نحو التأهل للأدوار الإقصائية من دوري أبطال إفريقيا.

النادي الأهلي الأهلي يانج أفريكانز التنزاني يانج أفريكانز بطولة دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا

