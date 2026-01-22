ديما موفق نادي القرن.. أول تعليق من يوسف بلعمري بعد ضمه لـ الأهلي

علق المغربي يوسف بلعمري لاعب نادي الرجاء المغربي على انضمامه إلى صفوف النادي الأهلي فى الميركاتو الشتوي.

كان النادي الأهلي قد أعلن عن انضمام يوسف بلعمري نجم فريق الرجاء المغربي السابق إلي صفوف القلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوي.

قال صفقة الأهلي السوبر يوسف بلعمري عبر الفيديو التشويقي بعد إعلان انضمامه إلى المارد الأحمر: أشكر جماهير الأهلي على دعمهم وأنتظر رؤيتهم في المباريات القادمة وأنتظرهم ورائنا لحصد الألقاب.. ديما موفق نادي القرن.

كان النادي الأهلي أعلن عن ضم الثنائي عمرو الجزار ومروان عثمان خلال فترة انتقالات اللاعبين الشتوية.