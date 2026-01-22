رساله شكر من بلعمري لجماهير الأهلي

أعلن النادي الأهلي، ضم اللاعب يوسف بلعمري، مدافع الرجاء المغربي السابق، وذلك خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب يوسف بلعمري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”: "أشكر جماهير الأهلي على دعمهم .. وأنتظر رؤيتهم في المباريات القادمة".

وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب‎.‎

ودع يوسف بلعمري، مدافع الرجاء المغربي، جماهير فريقه، تمهيدًا للانضمام إلى النادي الأهلي.

وكتب بلعمري عبر حسابه على "إنستجرام": "اليوم أصل إلى محطة الوداع، بعد رحلة ستبقى راسخة في قلبي وذاكرتي ما حييت"