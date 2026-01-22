وزير الرياضة: نشكر المغرب على حسن التنظيم وكرم الضيافة بأمم إفريقيا

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على عمق الروابط التي تجمع مصر بالمملكة المغربية والتي تمتد عبر تاريخ طويل من المحبة والتعاون المشترك.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر المؤتمر الصحفي: أوجه الشكر على حسن التنظيم وكرم الضيافة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

تابع وزير الرياضة: علاقات مصر مع أشقائها تسير بشكل إيجابي قوي وأؤكد على عمق الروابط التى تجمع مصر بالمملكة المغربية والتي تمتد عبر تاريخ طويل من المحبة والتعاون المشترك.

أضاف وزير الرياضة: التنظيم المميز والإستقبال الذي حظيت به البعثة المصرية فى بطولة كأس أمم إفريقيا يعكسان قوة العلاقات بين البلدين وأوجه الشكر إلي الجانب المغربي على حسن التنظيم وكرم الضيافة.