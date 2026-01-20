وزارة الرياضة تمد فترة التقديم للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي حتى 28 مارس

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مد فترة التقديم للالتحاق بـ المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ضمن الانتقاء الجديد للموسم الرياضي 2025 / 2026 حتى 28 مارس 2026، وذلك بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المختصة، في إطار استراتيجية الدولة لاكتشاف ورعاية الموهوبين وصناعة أبطال المستقبل.

وأوضحت الوزارة أن هذا التحديث يأتي في ضوء صدور قرار وزير الشباب والرياضة بشأن إعادة تحديد الفحوصات الطبية المطلوبة وفقًا لمستويات الممارسة الرياضية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة الطبية والجاهزية البدنية للمتقدمين.

وأكدت الوزارة أن الفحوصات الطبية المطلوبة للاشتراك في الانتقاء أصبحت على النحو التالي:

التاريخ الطبي للاعب والعائلة

الكشف الإكلينيكي

كشف باطني

رسم قلب كهربائي

صورة دم كاملة

ويشمل الانتقاء الألعاب

الرياضية الآتية:

رفع الأثقال – المصارعة – الجودو – التايكوندو – الملاكمة – ألعاب القوى – تنس الطاولة – كرة السلة – كرة اليد – الكرة الطائرة – السلاح – الهوكي – الخماسي الحديث،

على أن يتم تنفيذ انتقاء رياضة الخماسي الحديث من خلال الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

كيفية التقديم في المشروع القومي للموهبة

كما أوضحت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال:



بوابة وزارة الشباب والرياضة أو المنصة الوطنية للانتقاء أو عبر الباركود المخصص لذلك



مع ضرورة تقديم نسخة ورقية من المستندات إلى مديرية الشباب والرياضة التابع لها المتقدم.

ويتم القبول وفقًا للشروط والمعايير والأعمار السنية المحددة لكل رياضة، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المطلوبة والمعلنة تفصيليًا على المنصة الوطنية للانتقاء.

الفئات المستهدفة:

طلاب مدارس وزارة التربية والتعليم

المشروع القومي للموهبة الحركية والمشروعات القومية التي تنفذها الوزارة

مراكز الشباب

الأندية الرياضية

الأكاديميات الرياضية

المستندات المطلوبة:

أصل شهادة ميلاد مميكنة

صورة الرقم القومي لولي الأمر

إقرار ولي الأمر (يُوقَّع بمديرية الشباب والرياضة)

صورة شخصية حديثة للاعب

استغناء في حالة سبق القيد باسم هيئة أخرى (إن وجد)

إفادة طبية تفيد لياقة المتقدم للاشتراك في التدريب والمنافسة بالمشروع

وفي الختام، دعت وزارة الشباب والرياضة جميع الموهوبين وأولياء الأمور إلى سرعة التقدم قبل الموعد النهائي، للاستفادة من البرامج الفنية والعلمية والطبية المتكاملة التي يقدمها المشروع، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في المحافل الإقليمية والدولية.