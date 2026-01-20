قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وزير الرياضة يفتتح أعمال تطوير مركز شباب الشيخ زويد خلال جولته بشمال سيناء

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برفقة اللواء أركان حرب دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، بتكلفة ١٣ مليون جنيه، وذلك في مستهل جولته التفقدية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، في إطار حرص الدولة على دعم البنية التحتية الرياضية وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية.

وتضمنت أعمال التطوير المبنى الإداري، والمكتبة ومنطقة ترفيهية للأطفال، والملعب القانوني بمركز شباب مدينة الشيخ زويد، وافتتاح نادي الوقاية من الإدمان والذي تنفذه الإدارة المركزية لمراكز الشباب (الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب)، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، كما التقي بأعضاء كيان "رواد المحافظات الحدودية".

وأكد وزير الشباب والرياضة ، أن افتتاح أعمال التطوير بمركز شباب مدينة الشيخ زويد يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، وبصفة خاصة في المناطق الحدودية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، واكتشاف المواهب، وتعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن الدولة تولي محافظة شمال سيناء اهتماماً كبيراً في مختلف القطاعات، مشدداً على أن الرياضة تمثل أحد أدوات بناء الإنسان وترسيخ قيم الانتماء والولاء، إلى جانب دورها في تنمية المجتمعات المحلية ودمج الشباب في مسيرة التنمية الشاملة.

وشهد الافتتاح حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وسط مشاركة شبابية واسعة من أبناء مركز الشيخ زويد، الذين أعربوا عن سعادتهم بتطوير الملعب وتوفير منشأة رياضية تخدم شباب المنطقة.

وتتضمنت الجولة التفقدية افتتاح المبنى الإداري والملعب الخماسي بمركز شباب أبو طويلة، ثم التوجه إلى استاد العريش الرياضي لمتابعة مشروع كابيتانو، يليه حضور ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة، ثم ختام دوري مراكز الشباب بالملعب الفرعي لاستاد العريش، كما تشمل الجولة حضور مهرجان الهجن العربي بنادي الهجن الرياضي، وتختتم الزيارة بافتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب الخربة ثم افتتاح الملعب القانوني بمركز شباب قاطية، قبل مغادرة المحافظة في ختام الجولة.

وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة لشمال سيناء ، ضمن جولة موسعة تشمل افتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية، وحضور فعاليات رياضية ومجتمعية، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز التنمية الرياضية ودعم شباب سيناء.

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

عصير البطاطس

عصير البطاطس كنز صحي مهمل.. يعالج المعدة ويقوي المناعة

الابراج

أبراج كريمة ولا تعرف البخل.. العطاء عندهم أسلوب حياة

نسرين طافش

بسعر عالي | فستان نسرين طافش يثير الجدل في Joy Awards 2026

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

