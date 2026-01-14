هاني أبو ريدة يهنئ أشرف صبحي بفوزه بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

يتقدم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومجلس إدارة الاتحاد، والأمين العام، وجميع العاملين بالاتحاد، بخالص التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

ويعكس هذا الاختيار الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية ومكانتها الرائدة على المستويين العربي والإقليمي، كما يؤكد الدور المحوري لمصر في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، لا سيما في مجالي الشباب والرياضة.

مع أطيب الأمنيات للدكتور أشرف صبحي بدوام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.