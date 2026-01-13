فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

شهدت الدورة الـ(49) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، التي عقدت اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، فوز الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بمنصب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن بالغ شكره وتقديره لجميع الوزراء العرب على ثقتهم في الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس المكانة المرموقة لمصر ودورها الفاعل في تعزيز التواصل والتنسيق والتضامن مع الأشقاء العرب، خصوصًا فيما يتعلق بدعم المبادرات العربية المشتركة.

وأشار صبحي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الأنشطة والمبادرات العربية المشتركة، بما يسهم في تعزيز إسهامات الشباب وتلبية تطلعاتهم في مختلف المجالات.

كما أسفرت انتخابات عضوية المكتب التنفيذي عن فوز وزراء الشباب والرياضة من دول الكويت، والسعودية، والأردن، والمغرب، والبحرين، وليبيا، والعراق، والجزائر، وفلسطين، إلى جانب مصر.