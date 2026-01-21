وزارة الرياضة الكونغولية تكرّم المشجع «لومومبا» بسيارة فاخرة

كرّمت وزارة الشباب والرياضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية المشجع الكونغولي الشهير ميشيل كوكا، المعروف بلقب «لومومبا»، بمنحه سيارة فاخرة من ماركة «جيتور»، تقديرًا لدوره البارز في تشجيع منتخب بلاده خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وجاء هذا التكريم مكافأة لما قدمه «لومومبا» من دعم متواصل وحضور لافت في مدرجات البطولة، حيث لفت الأنظار بأسلوبه المميز في التشجيع، وساهم في تمثيل جمهورية الكونغو الديمقراطية بصورة مشرفة أمام الجماهير الإفريقية والعالمية.

وأعرب المشجع الكونغولي عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، مؤكدًا أن دعمه للمنتخب الوطني نابع من حبه لوطنه وشغفه بكرة القدم، مشددًا على استمراره في مساندة المنتخب في مختلف المحافل القارية والدولية.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة الكونغولية على تقدير النماذج الإيجابية من الجماهير، ودورها في دعم المنتخبات الوطنية ورفع الروح المعنوية للاعبين خلال البطولات الكبرى.